Grávida, Viih Tube mostra barriguinha: "Entrando no sexto mês"

Nesta segunda-feira, 01, Viih Tube contou uma novidade após ficar de repouso por causa de questão na gravidez; a influenciadora está no sexto mês

Depois de compartilhar que sua placenta no lugar e sua gravidez fora do risco, Viih Tube mostrou para os seus seguidores nesta segunda-feira, 01, como está a barriguinha de sua segunda gravidez. A influenciadora e o ex-BBB Eliezer estão esperando o Ravi, a ex-BBB mostrou em um vídeo compartilhado nos Stories de seu Instagram a mudança de seu corpo.

"Estou de 19 semanas, estou no quinto mês, entrando no sexto praticamente. Olha a barriguinha pra frente, gente. Olha o umbigo já saindo", disse. Vale lembrar que os dois já são pais da pequena Lua, de um ano.

Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora estava de repouso há algumas semanas ao sofrer um pequeno descolamento da placenta. Agora, ela contou que pode voltar a retomar sua rotina. Isso porque o problema na placenta já foi resolvido. “A placenta subiu e colou! Obrigada meu Deus! Vida leve ainda para garantir que não aconteça mais nada, mas estou muito feliz”, disse ela nos stories do Instagram.

Eliezer revela motivo para não usar aliança de casamento com Viih Tube

O influenciador digital e ex-BBB Eliezer usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 19, para bater um papo rápido com os seguidores. Em seu Instagram oficial, o marido de Viih Tube abriu uma caixinha de perguntas e respondeu algumas dúvidas que os internautas enviaram.

Em uma das questões, um fã questionou o motivo do influenciador e a esposa não usarem aliança de casamento. Juntos desde 2022, os dois oficializaram a união de forma intimista em março de 2023, diretamente do apartamento onde moravam na época.

Eliezer, então, explicou a decisão do casal em não optar pelo anel de compromisso. "Não me cancelem, mas acho brega (risos). Apesar que somos bregas em tantas outras coisas, né? Enfim… Mas para mim o que vale é construído diariamente. Um acessório, para mim, não tem esse peso", declarou o ex-participante do BBB 22.