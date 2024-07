Glória Pires e Tony Ramos gravarão sequência de 'Se Eu Fosse Você' neste ano

Glória Pires e Tony Ramos vão retomar a parceria de sucesso com a gravação da sequência da franquia de sucesso 'Se Eu Fosse Você' em 2024

Não muito distante do último trabalho juntos como Antônio La Selva e Irene Pinheiro, em Terra e Paixão, Tony Ramos e Glória Pires estarão de volta às telas em breve com a sequência dos filmes Se Eu Fosse Você e Se Eu Fosse Você 2. A informação foi dada pelo portal GShow, que garantiu que o terceiro filme da franquia será gravado ainda neste ano.

No primeiro filme de 2006, os atores vivem Cláudio e Helena, um casal em crise pela rotina agitada do casamento de anos. Atingidos por um raio, os dois trocam de corpo e passam a encontrar formas de driblar a situação inusitada do jeito mais confortável para eles, enquanto passam a compreender mais o universo do próprio parceiro. No segundo filme, os dois passam pela troca e precisam enfrentar outros dilemas familiares. Ambos foram um sucesso de bilheteria, com dez milhões de pessoas no cinema.

A parceria de sucesso não é somente na comédia. Em Terra e Paixão, os artistas deram o que falar como antagonistas e surpreenderam com a vilania dos personagens Antônio La Selva e Irene Pinheiro. Além da trama recente, o casal já foi um par em Belíssima (2005), Paraíso Tropical (2007), e em Guerra dos Sexos (2012).

Trabalho após um susto

Para Tony Ramos, a gravação também é momento de celebrar, já que o artista passou por um momento de tensão com a saúde neste ano. O ator foi internado depois de se sentir mal e precisou fazer uma cirurgia no cérebro para drenar um hematoma subdural, que ocorre quando há sangue entre o cérebro e crânio. O hematoma se forma ao longo do tempo, podendo ser causado por uma sutil lesão, da qual o paciente pode nem mesmo se lembrar.

Em entrevista ao Fantástico, após o susto, Tony contou que foi muito bem cuidado no hospital e ganhava muito carinho das pessoas que torciam pela saúde dele: "Vinham me dar medicamento e diziam: 'Seu Tony, a pressão está boa, você está no meu grupo de orações' ou 'Minha mãe está rezando pelo senhor'. Não tem rede social que pague", disse ele.