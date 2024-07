Ludmilla e Gloria Groove negam abalo na amizade e divertem internautas

As cantoras Ludmilla e Gloria Groove usaram as redes, com bom-humor, para desmentir boatos de que teriam rompido a amizade

As cantoras Ludmilla e Gloria Groove negaram os rumores de que teriam rompido a amizade. Nesta quarta-feira, 3, o conflito entre as cantoras foi noticiado mais cedo pelo Portal Leo Dias. No entanto, as duas usaram as redes sociais para tranquilizar os fãs de forma brincalhona, ironizando o rumor.

Tudo começou quando Ludmilla marcou Gloria em uma publicação do X, em que uma página de fofocas reproduzia as palavras do colunista: "Tá sabendo disso, Gloria Groove". Após a artista repostar o post, o usuário removeu ela do ar. Debochada, a amiga, com quem Lud parece estar de bem, respondeu: "Não se falam mais! Agora só conversam cantando. Ludmilaaaa, pega a manteiga pra mimmmmm", escreveu a drag queen como se cantasse.

Em resposta ao comentário de Gloria, fãs entraram na brincadeira das duas: "Estão viciadas em imitar a Maya Massafera. Somente jogando beijinhos no ar", brincou um admirador das artistas. "Eu estava defendendo as duas no Instagram. Olha que sou fã da Lud, mas acho que a Glória é uma potência que tudo que faz dá certo. Não quero ver essas duas maravilhosas brigando, nunca!", pontuou o outro. "A mentira mal nasceu e já caiu por terra. Graças a Deus", brincou um usuário do X.

nao se falam mais!!!! agora só conversam CANTANDO!!!!! ludmillaaaaa pega a manteiga pra mimmmm 🎶 — Gloria Groove (@gloriagroove) July 4, 2024

Entenda como surgiu o rumor de briga entre as duas

As informações surgiram através do Portal Leo Dias. Segundo o colunista, as duas estariam evitando contato uma com a outra e não quiseram nem mesmo se encontrar durante o festival Salve o Sul, em que artistas arrecadaram fundo para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Além disso, os organizadores do evento teriam organizado formas de entrada diferentes no local em que o festival ocorreu para evitar o encontro das duas.

Ainda que o suposto motivo não fosse divulgado, fãs ainda especularam se a chateação se devesse ao fato de que Gloria não gravou com Ludmilla no álbum de pagode dela, Serenata da GG, sendo que a artista chamou atenção no gênero musical depois de participar do Numanice Lud Session.