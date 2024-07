Jaquelline Grohalski abre o jogo sobre possível affair com Davi: 'Nos divertimos'

Em entrevista à TV CARAS, Jaquelline Grohalski conta a verdade sobre sua relação com Davi Brito, campeão da 24ª edição do BBB

Solteira desde o fim do namoro com Lucas Souza (23), Jaquelline Grohalski (30) aproveitou sua entrevista à TV CARAS para esclarecer os rumores de que teria vivido um romance com Davi (21), campeão do BBB 24, antes do ex-motorista assumir o relacionamento com Tamires Assis.

"Estou achando tudo [risos]", começa a campeã de A Fazenda 15. "Ele é uma pessoa muito querida, muito respeitosa. A gente brincou muito e se divertiu muito. Vejo muito o Davi como um amigo . Foi mais brincadeira, gostamos de brincar com a galera. Foi algo leve, descontraído, mas não rolou nada."

Os rumores de um suposto affair entre os dois começaram em junho, quando eles foram vistos juntos durante o São João da Thay, no Maranhão. Em uma foto compartilhada nos stories de Matteus Amaral (27), os ex-BBBs apareceram fazendo um coração com as mãos e, depois, juntos em uma van. Apesar disso, Grohalski assegura que tudo não passa de uma amizade.

"O Davi é um rapaz muito novo, 21 anos. É tudo muito rápido, as coisas acontecem, a informação, a fama e o dinheiro. E querendo ou não ele era uma pessoa muito simples e do nada mudou. [Isso] muda também a cabeça da pessoa, às vezes a gente não sabe o jeito certo de se posicionar."

Ela conta que, agora, está tranquila em relação a um novo relacionamento e diz estar bastante segura do que quer para o futuro. Grohalski engatou um namoro com Lucas ainda durante a 16ª edição de A Fazenda, e os dois terminaram em abril deste ano.

A influenciadora ainda diz que tem dado dicas românticas para Davi, que assumiu a relação com a dançarina do Boi Garantido. "Inclusive, eu estou dando vários conselhos para ele nesse novo relacionamento. Acho que ele tem que curtir mesmo, conhecer. Tudo com calma, fazendo as coisas certo para dar certo."

CONFIRA TRECHO DA ENTREVISTA DE JAQUELLINE GROHALSKI A TV CARAS: