Jenny Miranda celebra primeiro mês do neto à distância: 'Sigo orando'

Mãe da influenciadora Bia Miranda, a ex-A Fazenda Jenny Miranda lamentou a distância do neto ao comemorar seu primeiro mês de vida

Ex-participante de 'A Fazenda 15', da Record TV, Jenny Miranda usou as redes sociais na noite de sexta-feira, 5, para compartilhar um registro especial do neto, Kaleb, filho de Bia Miranda. Apesar da distância, a famosa publicou uma foto do pequeno em celebração ao seu primeiro mês de vida

Para quem não sabe, Jenny e Bia Miranda não se falam há algum tempo. As duas cortaram laços antes da neta de Gretchen participar da 14ª edição do reality rural da Record, em 2022. Por isso, ela ainda não pôde conhecer o netinho pessoalmente.

Em seu Instagram oficial, Jenny Miranda compartilhou uma imagem de Bia segurando o herdeiro e deixou uma mensagem ao pequeno. "Mesmo de longe, parabéns pelo primeiro mês de vida, meu neto. Que venham os próximos! Minha vida em uma foto… Sigo orando por vocês!", escreveu.

Mais cedo, Bia compartilhou com os seguidores imagens da festinha de mêsversário do pequeno, fruto de sua relação com DJ Buarque. Em comemoração a data especial, os pais de Kaleb organizaram um evento intimista com o tema Super Mario Bros, famoso jogo de videogame.

"Nada do que fizermos vai ser suficiente por você filho. Você chegou no mundo para isso, nos dar mais alegria e muito amor e pode ter certeza que tudo isso é recíproco. Sabemos que você nem tão cedo vai entender o que está acontecendo, mas não precisa, o que importa vai ser quem você vai se tornar, o resto são detalhes que seus pais vão fazer ao máximo para que nunca tenha falhas. Parabéns pelo seu primeiro mês no mundo, você é nosso bem mais precioso!! A gente te ama muito, filho. Bora Super Mario", declarou Bia Miranda na legenda.

Jenny Miranda celebra 1 mês do neto - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bia Miranda 🌶️ (@biamiranda)

Jenny Miranda desabafa sobre rompimento com Gretchen

Ex-participante de 'A Fazenda 15', da Record TV, Jenny Miranda rompeu o silêncio decidiu falar sobre o rompimento com a cantora Gretchen, a quem considerava como mãe. Em participação no programa 'Chupim Metropolitana', a influenciadora digital revelou que a eterna 'Rainha do rebolado' desistiu de sua adoção.

De acordo com Jenny, tudo começou após a polêmica envolvendo sua filha, Bia Miranda, com o ex-jogador de futebol Adriano Imperador. A influenciadora digital, então, contou que a herdeira havia 'reclamado' com Gretchen sobre sua desaprovação em se relacionar com o ex-atleta, uma vez que ela era comprometida; confira mais detalhes!