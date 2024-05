Gaúcha, Luísa Sonza abre o coração ao falar sobre RS: 'Sentimento desolador'

Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora Luísa Sonza comenta sobre enchentes no Rio Grande do Sul e compartilha sobre doações para o estado

A tragédia ambiental que atingiu o Rio Grande do Sul, desde o início do mês de maio, continua sendo o assunto principal na internet. Celebridades estão se unindo em uma verdadeira corrente de solidariedade. A cantora Luísa Sonza (25) é uma delas. Em entrevista à CARAS Brasil, a gaúcha desabafa: "Sentimento desolador".

Luísa é natural da cidade de Tuparendi, no interior do Rio Grande do Sul. A cantora confessa que não tinha presenciado, anteriormente, sua terra natal passar por uma situação parecida como essa: "Nunca vi nada assim. E agora a luta é reconstruir o estado e ajudar ao máximo cada um como puder".

Durante a conversa, a dona do álbum Escândalo Íntimo faz um apelo sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. Luísa também reforça que, como gaúcha, é muito triste acompanhar toda situação que a região está passando. Ela tem pessoas próximas que moram no estado.

"É muito doloroso ver meu estado dessa maneira. Ver essa destruição é um sentimento inexplicável. Algo que a gente nunca imagina virar realidade. Me dói, como dói para qualquer gaúcho. Se para um brasileiro já dói muito, acho que para alguém que foi criado nessa terra, que tem família nessa terra, que é meu lugar, minha casa, é um sentimento desolador", declara.

ENGAJADA PARA AJUDAR

Com todo seu prestígio e reconhecimento, Luísa Sonza está realmente engajada em ajudar o Rio Grande do Sul. Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora comenta que, neste momento, toda forma de auxílio é válida.

"Estou fazendo tudo o que posso. Comecei doando do meu bolso e arrecadando com amigos, criei um grupo com em torno de 40 famosos e cada um está movimentando do jeito que pode. Desde doação em dinheiro até a entrar em contato com marcas", comenta.

"Quando nossa caixinha interna praticamente esgotou, resolvemos pedir ajuda para os fãs criando uma 'vakinha'. Fizemos também o podcast onde juntamos mais de 1 milhão. Somando tudo já arrecadamos mais de 2 milhões com essa vakinha. Entre a gente também juntamos mais de 1 milhão", complementa.

A cantora revelou ter feito uma doação secreta, assim como outros famosos que conhece, e aproveitou para fazer um alerta às celebridades que tentam se promover em meio à situação. Luísa está fazendo tudo que pode para ajudar sua terra natal.

"Estou ajudando sendo um contato direto com as pessoas do sul, pedindo as ajudas necessárias, fazendo essa ponte tanto com ONGs quanto com pessoas que podem e querem ajudar. Acabei de adotar uma gatinha resgatada de lá também. Acho que toda forma de ajuda é válida. Toda forma de amor nesse momento é válida, que seja uma palavra, uma oração, já ajuda muito", finaliza.

NA MÚSICA

Luísa Sonza também vai marcar presença no festival beneficente Salve o Sul. O evento vai acontecer em São Paulo. Todo o dinheiro arrecado será destinado às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Os ingressos já estão disponíveis para venda. Com 1 dia de vendas já arrecadaram mais 3 milhões.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE LUÍSA SONZA: