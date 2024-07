Luana Piovani detona Pedro Scooby após decisão envolvendo o filho: 'Irresponsável'

A atriz Luana Piovani criticou o ex, Pedro Scooby, após o surfista tomar decisão envolvendo o filho mais velho sem consultá-la antes

O embate entre Luana Piovani e Pedro Scooby ganhou um novo capítulo. A atriz usou as redes sociais neste sábado, 6, para se pronunciar a respeito de uma decisão tomada pelo ex-marido envolvendo o filho mais velho, Dom, de 11 anos, sem consultá-la antes.

De acordo com Luana, o atleta e ex-BBB 22 permitiu que o herdeiro criasse um perfil no Instagram e não a comunicou sobre o assunto. Ela, que está impedida de citar o nome do ex-companheiro publicamente, deixou claro que é contra a decisão de Scooby.

"Numa outra seara, mas não menos violenta, é um genitor se entender absolutamente responsável por todas as decisões na vida de um filho. No caso, eu gerei, gestei, pari, amamentei todos os meus filhos, então, eu tenho direito e obrigação de saber das coisas que acontecem na vida deles e opinar, porque sou uma pessoa inteligente, madura e absolutamente responsável", desabafou a atriz.

"O genitor vem, abre uma conta no Instagram do meu filho mais velho, o que sou absolutamente contra, não importa se é ele que administra, se é no celular dele que está. O que importa é que essa criança também é minha, eu deveria ter sido questionada, perguntada, e então, juntos, chegaríamos a um consenso. Mas não é isso que acontece. Afinal de contas, ele é um baita herói, né?", disparou Luana Piovani.

"Ele é inconsequente, irresponsável, não paga nem 50% das despesas dos filhos, mas todo mundo acha que é o melhor pai do mundo, porque ama seus filhos, e é um baita cara alto astral. Pra vocês entenderem o quanto vocês se enganam com imagem. Vocês não entendem nada de criação de filhos", completou ela, por fim.

Vale lembrar que além de Dom, Luana Piovani e Pedro Scooby também são pais dos gêmeos Bem e Liz, de 8 anos. Recentemente, o primogênito do ex-casal, que residia com a atriz em Portugal, decidiu morar com o surfista e se mudou para o Brasil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Luana Piovani lamenta saudade dos filhos

Na manhã desta quinta-feira, 27, Luana Piovani usou as redes sociais para compartilhar um desabafo sobre a saudade dos três filhos, Dom, de 11 anos, e os gêmeos Bem e Liz, que tem 8. A atriz, que mora em Portugal, lamentou o período afastada das crianças, que estão passando as férias escolares no Brasil com o pai, Pedro Scooby.

Através de seu perfil no Instagram, Luana abriu o coração ao compartilhar uma reflexão de Caio Fernando Abreu sobre a dor da saudade: "O médico perguntou: 'O que sentes?'. E eu respondi: 'Sinto lonjuras, doutor. Sofro de distâncias'", diz a mensagem que a famosa publicou. Na legenda, ela acrescentou um desabafo sobre a distância das crianças; confira mais detalhes!