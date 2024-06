Tony Ramos se emociona na volta ao trabalho após cirurgia: ‘Recomeço'

Depois de passar por duas cirurgias no crânio, Tony Ramos retoma o trabalho em novo filme e fala como foi sua chegada ao set de filmagem

Esta quarta-feira, 26, foi um dia muito especial para o ator Tony Ramos. Isso porque ele retornou ao trabalho após passar por duas cirurgias no crânio. O artista voltou aos Estúdios Globo para gravar sua última diária de A Lista.

O longa é uma adaptação para o cinema da peça de mesmo nome escrita por Gustavo Pinheiro. No filme, Tony dá vida a Antenor, par romântico de Laurita, personagem interpretada por Lilia Cabral. O famoso se emocionou ao poder voltar ao set de filmagem.

“É uma grande oportunidade estar de volta, um recomeço. O filme está praticamente pronto, mas faltava essa sequência de quatro páginas minhas para serem inseridas na edição. Eu estou muito feliz de estar voltando ao trabalho. Nada melhor do que isso. Fui recebido no set com uma corrente de amor e afeto. A equipe inteira aplaudiu, veio me abraçar. É claro que isso me deixou bastante emocionado. Isso mostra que existe muito afeto e respeito entre nós. Estou feliz de estar de volta e pronto para outros trabalhos”, disse ele.

O diretor José Alvarenga Jr. também se emocionou ao ter Tony de volta. “É muito emocionante ter o Tony de volta ao set. Ele é um profissional extraordinário, dedicado e que tinha deixado um personagem com seu rumo ainda indefinido. Então, agora a gente fecha essa história. A gente já tinha boa parte das cenas dele filmadas, mas ainda faltava um pouquinho. Então o Tony trouxe para a gente essa entrega final, o filme finalmente pode chegar ao público. Além disso, estávamos com saudade desse profissional tão divertido, competente, criativo, tão amável no set. A volta do Tony, para nós, é como um sol que saiu de trás das nuvens”, afirmou.

Sinopse

O filme conta a história de Dona Laurita (Lilia Cabral), uma aposentada de Copacabana, que se vê obrigada a estabelecer uma relação com uma vizinha bem mais jovem, Amanda (Giulia Bertolli). O encontro das duas detona um turbilhão de sentimentos, lembranças e descobertas que vão marcar a vida das duas para sempre.

Cirurgia

O ator Tony Ramos falou pela primeira vez sobre as duas cirurgias no cérebro que realizou durante sua internação de uma semana no hospital. O ator recebeu o programa Fantástico, da Globo, em sua casa para mostrar que está bem e o que aconteceu.

O artista sofreu um hematoma subdural crônico, que é uma bolsa de sangue entre o cérebro e o crânio e que se forma ao longo de meses. Ele teve que realizar um procedimento para drenar o sangue em duas ocasiões e ficou na UTI. Apesar do susto, ele está bem e sem sequelas, podendo seguir normalmente com sua vida.

Na entrevista no Fantástico, ele negou que tenha sentido medo de morrer. "Não, mesmo com tudo isso, medo de ir embora, não. Esse homem é um homem de força", afirmou ele. Inclusive, ele negou que tenha sofrido um impacto na cabeça nos últimos meses, o que explicaria o hematoma. "Nada importante sob esse aspecto", afirmou.

Ele passou mal em casa e foi levado de ambulância ao hospital. "Não me lembro de quando a ambulância veio para cá, me resgatou e me levou", afirmou ele, que estava sentindo dores de cabeça nos dias anteriores. "Eu achava que vinha com algum problema de coluna me pressionando, daí aquela dor", relembrou.

O artista disse: "Eu não me vejo em nenhum pedestal, sou grato a vida, agora mais do que nunca. Eu não me transformarei e não me transformei em outra pessoa. Aquela pessoa empática, tolerante, não preconceituoso, a favor de cada manifestação de cada ser humano, este homem não vai mudar. Sempre imaginei ser um homem justo, principalmente democrata, um homem que acredita na ciência, que acredita no próximo até provem o contrário".

Ele ainda comentou que está muito bem e sem sequelas. "Vitalidade absoluta. Ainda na UTI da segunda vez, eu comecei, em silêncio, a repetir a peça de teatro e repetir sem errar nenhuma vírgula. Eu fiquei feliz, epa, fiz inteira", relembrou.

Por fim, o ator Tony Ramos agradeceu pela torcida dos fãs e amigos pela sua recuperação. "Obrigado companheiros queridos com tantas manifestações que ainda não pude agradecer, mas faço agora. Tive agora de uma forma muito incisiva [noção sobre o carinho dos fãs nas redes sociais], as mensagens que chegavam, com as pessoas que entravam para dar um medicamento, tirar a pressão: 'que bom que o senhor está bem e está no meu grupo de orações'", comentou.