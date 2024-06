Saiba qual é o salário de Virginia para ter um programa no SBT

Descubra quanto a influenciadora digital Virginia Fonseca está ganhando para comandar o programa Sabadou no SBT

A influenciadora digital Virginia Fonseca se lançou como apresentadora há alguns meses e já é um sucesso na telinha do SBT. Ela comanda o programa Sabadou e já conquistou os telespectadores com seu jeito irreverente e encantador na frente das câmeras. Agora, que tal saber qual é o salário dela na emissora?

De acordo com o jornal Correio Braziliense, a musa recebe cerca de R$ 60 mil por mês, mais participações no merchandising do programa .

Vale lembrar que Virginia já é uma mulher milionária. Ela tem uma carreira sólida como influencer na internet e também tem sua própria marca de produtos de beleza. Em 2023, ela doou o valor de R$ 1 milhão para o Teleton.

++ Grávida, Virginia Fonseca exibe o rosto do filho no ultrassom

Virginia fala sobre o futuro do seu programa

A influenciadora digital Virginia Fonseca contou que já tem tudo planejado para o seu programa, Sabadou com Virginia, do SBT, para o período final da gestação e as primeiras semanas com o filho recém-nascido em casa. Ela garantiu que a atração não vai sair do ar e ela terá uma licença-maternidade curta.

A estrela pretende deixar programas inéditos gravados antes de tirar um período para descansar na reta final da gestação. "Graças a Deus, o Zé Leonardo não dá trabalho nenhum. Então, vou ficar no batidão até não poder mais viajar. A partir de agosto, eu vou aquietar e ficar esperando por ele", disse ela à Quem.

E o retorno ao trabalho será pouco tempo depois de dar à luz. "A gente vai deixar programas inéditos já gravados. Quando eu estiver off, de licença, vai sair programa inédito (…) Em 45 dias de resguardo, eu estou voltando, se Deus quiser", afirmou.