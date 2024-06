Davi é flagrado aos beijos com musa do Boi Garantido; veja o vídeo

Em um vídeo feito pelo ex-BBB Matteus Amaral, Davi Brito aparece dando um beijo em Tamires Assis, a musa do Boi Garantido. Assista!

Na noite desta sexta-feira, 28, durante o Festival Folclórico de Parintins no Amazonas, o ex-BBB Davi Brito foi flagrado dando um beijo em Tamires Assis na plateia. O momento foi registrado em um vídeo feito por Matteus Amaral, colega dele de confinamento, que incentivou o gesto durante uma transmissão ao vivo.

No vídeo, ele se aproxima de Tamires, que sorrio e os dois trocam um selinho. Logo após o selinho, o vencedor do BBB aparece comemorando o momento. “Obrigado, meu Deus”, disse.

Davi Brito rasga elogios à musa do Boi Garantido

Mais cedo, Davi Brito, que está solteiro desde o fim do relacionamento com Mani Reggo, posou ao lado da dançarina em seu perfil oficial no Instagram, após deixar um comentário misterioso em sua foto. "Estou com a minha... Não posso falar. Deusa de Itamaracá", disse ele, mostrando a manauara em seguida. "Você é linda, não pelo seu corpo, mas, sim, pelo seu coração e vou conhecê-lo muito mais", completou. E a musa do Boi Garantido também se declarou: "Lindo do meu coração", respondeu.

🚨VEJA: Davi posta story com Tamires e afirma: "Estou com a minha.. Não posso falar... Deusa de Itamaracá" pic.twitter.com/QIHk675nSG — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) June 28, 2024

Saiba quem é Tamires Assis

Nascida em Manaus, a jovem é guia do levantador de toadas David Assayag, uma figura importante do Boi Garantido. Além de modelo, ela é ativista social e dançarina de boi-bumbá do Festival Folclórico de Parintins.

Tamires também é embaixadora do grupo Manós, uma organização não governamental que tem por objetivo levar assistência a comunidades indígenas e ribeirinhos na Amazônia. Em seu perfil oficial no Instagram, onde conta com mais de 70 mil seguidores, ela costuma compartilhar registros de seu dia a dia, viagens, apresentações, e claro, seu trabalho no Boi Garantido.