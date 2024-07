Gusttavo Lima comenta polêmica após filho de sete anos ser visto dirigindo

Pode isso? Gusttavo Lima se pronuncia sobre polêmica após sua esposa, Andressa Suita, postar vídeo do filho de sete anos dirigindo sozinho

Nesta segunda-feira, 1º, Gusttavo Lima decidiu se manifestar após seu filho, Gabriel, de apenas sete anos, aparecer dirigindo em um vídeo compartilhado por sua esposa, Andressa Suita. Através de sua assessoria, o cantor não se aprofundou sobre a polêmica, mas afirmou que a criança estava pilotando o carro em uma propriedade da família.

Segundo a colunista Fábia Meireles, do Metrópoles, a equipe do cantor emitiu uma nota após o vídeo viralizar nas redes sociais: "O vídeo foi feito dentro da propriedades deles", declararam, sem esclarecer se o garoto estava realmente dirigindo ou se o veículo estava no piloto automático durante a gravação, como apontado por alguns fãs do sertanejo.

Vale lembrar que até o momento, Andressa não se manifestou oficialmente sobre a controvérsia, mas respondeu um comentário de uma seguidora em sua última publicação: “Me ensina a dirigir, tá melhor que muita autoescola”, disse uma fã, que ganhou uma mensagem carinhosa da influenciadora digital: “Mais fácil o Gabriel te ensinar”.

Andressa Suita fala sobre deixar o filho dirigir - Reprodução/Instagram

Para quem não acompanhou a polêmica, Andressa compartilhou o momento em que seu primogênito aparece dirigindo o veículo sozinho, com o irmão mais novo, Samuel, de apenas quatro anos, ao lado. Enquanto o pequeno fazia algumas curvas e dirigia em uma área verde sem pedestres, a influenciadora digital gravava a cena do banco traseiro.

Na legenda, Suita brincou com a idade do herdeiro: “7 ou 18?” escreveu a famosa, o que dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto alguns seguidores defenderam que o veículo deveria estar no piloto automático e o pequeno apenas acreditava estar dirigindo, outros criticaram a atitude e alertaram sobre os perigos de permitir que uma criança dirija.

Vale lembrar que Gusttavo e Andressa estão juntos desde 2012 e oficializaram a união em 2015 com uma cerimônia em Minas Gerais. Em 2020, o casal passou por uma crise intensa e se separou por um ano, mas depois retomaram a relação. Desde então, estão sempre juntos ao lado dos dois herdeiros, Gabriel e Samuel.

