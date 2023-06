Andressa Suita relembra separação de Gusttavo Lima: 'Voltamos mais maduros'

Andressa Suita comenta sobre nova fase de seu casamento com Gusttavo Lima após breve separação

A modelo Andressa Suita abriu o coração ao relembrar a fase da separação de Gusttavo Lima, quando eles ficaram alguns meses separados em 2020. Em entrevista para o jornalsita Leo Dias, ela contou que os dois ficaram mais maduros após a crise no casamento e que estão mais unidos do que nunca, mesmo não expondo tanto o relacionamento nas redes sociais.

"Depois que a gente reatou, vimos que antes a gente se expunha muito. Nós voltamos mais maduros. Hoje a gente se expõe muito pouco. Não quero mais ver a minha intimidade em todo lugar", disse ela, e ainda continuou: "Priorizamos a nossa sanidade e a dos nossos filhos. Eu mudei após o término. Gusttavo mudou também".

Então, ela refletiu sobre a parte difícil de ser casada com um famoso. "Para você namorar com um cantor sertanejo você precisa confiar demais nele, pois o que aparece de mentiras e de pessoas querendo lhe derrubar, é absurdo. É preciso ter uma base muito bem montada e nós temos isso. Eu tenho a minha postura de mãe, a minha postura de esposa. Não me meto em polêmicas e nem quero", afirmou.

Gusttavo Lima faz depilação a laser

Recentemente, a modelo Andressa Suita surpreendeu ao contar um procedimento estético que o marido, o cantor Gusttavo Lima, costuma fazer em seu corpo. Ela contou que o marido é adepto da depilação a laser para ficar com o corpo lisinho e ela aprova o resultado.

“Olha, ele faz depilação a laser. Eu não gosto de pele, para mim pelo é só na barba”, disse ela em conversa na coluna de Leo Dias, do site Metrópoles.

Recentemente, Gusttavo Lima apareceu só de sunga nas redes sociais e mostrou o seu corpo lisinho. O artista ostentou os músculos definidos e o bronzeado impecável ao curtir um dia de sol ao ar livre.