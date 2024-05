Vanessa Lopes surpreende em rara aparição ao lado do namorado: 'Irmão perdido'

Ex-participante do BBB 24, Vanessa Lopes surpreende ao compartilhar foto rara ao lado do namorado e semelhança com ator famoso chama atenção

Levando uma vida discreta desde que deixou o Big Brother Brasil 24, Vanessa Lopes surpreendeu seus seguidores ao fazer uma rara aparição ao lado de seu namorado. Vivendo um romance com o cantor Lucas Mamede, a dançarina compartilhou um dos primeiros cliques com seu amado, mas a semelhança dele com um ator famoso roubou a cena.

Através dos stories do Instagram, Vanessa, que deixou o confinamento após uma crise - mais tarde diagnosticada como um quadro psicótico agudo - compartilhou um dos primeiros registros ao lado de seu namorado. No clique, o casal aparece abraçado em um parque, curtindo um momento romântico longe dos holofotes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Embora não tenha sido acompanhado por nenhuma declaração, o registro foi o suficiente para confirmar o namoro da dançarina após meses de rumores. Pouco tempo depois, a foto ganhou destaque nas redes sociais, e o casal recebeu muitos comentários. Além de ganhar elogios pela beleza, eles também chamaram atenção por um motivo inusitado: a semelhança com Rodrigo Simas e irmãos.

“Ele parece um irmão perdido dos Simas”, opinou uma seguidora. “Ele é mais parecido com os Simas/Gissoni que o Felipe Simas”, brincou outra. “Quem é esse? O padre Lívio da novela "Renascer”?”, uma terceira apontou semelhança com o ator. “Ela merece, esteve do lado dela no momento mais difícil, isso é raro hoje em dia!! Felicidades”, desejou mais uma.

Vale lembrar que Vanessa apertou o botão de desistência do programa após relatar que não se sentia bem dentro da casa. Depois de se afastar das redes sociais e do trabalho, ela compartilhou que recebeu o diagnóstico e iniciou o tratamento psiquiátrico posteriormente. Mesmo após a final do programa, a influenciadora digital continua em acompanhamento médico.

Inclusive, a dançarina deixou um recado depois que o reality show chegou ao fim: "O BBB foi a jornada mais desafiadora, mas também foi incrível por ter me dado um novo propósito, por ter me mostrado que tudo tem um propósito e que o tempo cura tudo! Obrigada a todos que fizeram parte dessa jornada", declarou Vanessa.

Quem é o namorado de Vanessa Lopes?

Durante uma das festas no Big Brother Brasil 24, Vanessa Lopes acabou revelando demais em um de seus devaneios e entregou que já estava vivendo um namoro secreto fora da casa mais vigiada do Brasil. Após a revelação, internautas apontaram quem seria o suposto affair da dançarina: o cantor Lucas Mamede.

Logo, os internautas juntaram os pontos e identificaram Lucas Mamede, um jovem de 21 anos também natural de Pernambuco. O cantor ganhou destaque nas redes sociais através de seus covers e já acumula mais de um milhão de seguidores em seu perfil. O sucesso é tanto que ele recentemente lançou seu primeiro álbum de estúdio; saiba mais sobre ele!