Jônatas Faro passa por mudança radical na carreira e trabalha como vendedor

Lembra dele? Jônatas Faro compartilha detalhes de seu novo trabalho como executivo de vendas após abandonar carreira artística

Jônatas Faro está com emprego novo! O galã de novelas deixou para trás sua carreira artística e usou as redes sociais para anunciar sua nova trajetória como executivo de vendas em uma imobiliária do Rio de Janeiro. Aliás, a mudança ocorreu enquanto uma de suas novelas de maior sucesso, 'Cheias de Charme', é exibida na Globo.

Artista desde a infância, Jônatas ganhou destaque ao participar da novela infantil ‘Chiquititas’, além de outras tramas voltadas parar crianças no SBT. Na adolescência, ele se destacou como galã e fez parte do elenco de ‘Malhação’, em seguida emendou sucessos como ‘Insensato Coração’ e ‘Cheias de Charme’ na emissora carioca.

Nos últimos anos, Faro chegou a participar de algumas novelas bíblicas na Record, como ‘Apocalipse’ e ‘Jesus’, mas está afastado das telinhas há cinco anos. Recentemente, em sua biografia no Instagram, o famoso anunciou o fim de sua carreira artística e compartilhou que está trabalhando como vendedor em uma imobiliária carioca.

Segundo o portal Leo Dias, Jônatas chegou a passar um tempo morando no exterior antes de retornar à sua terra natal e se dedicar ao novo emprego. Mais reservado sobre sua vida pessoal, ele não entrou em detalhes sobre o novo trabalho e limitou-se apenas a mencionar a empresa em seu perfil, onde compartilha poucas fotos.

Jônatas Faro revela mudanças em sua carreira

Pai do pequeno Guy, fruto de seu antigo relacionamento com Danielle Winits, Jônatas costuma compartilhar alguns registros com seu filho e ao lado de amigos. Recentemente, ele chamou atenção ao exibir seu físico sarado em uma foto de camiseta regata, mostrando que continua focado em sua rotina de treinos e a aparência de galã.

Assim como Jônatas Faro, Marcello Antony se tornou corretor:

Recentemente, outro ator surpreendeu os fãs ao revelar que decidiu investir em uma nova profissão além de Jônatas Fato. Longe das telinhas desde 2017, Marcello Antony contou através que se tornou corretor de imóveis de luxo. Em entrevista à coluna Play, do site O Globo, Marcello explicou que, antes da decisão, já havia ajudado alguns amigos a buscar moradia em Portugal, onde mora; saiba mais!