Por que Tati Machado virou a 'queridinha' do público da Globo?

Tati Machado sai vitoriosa na 'Dança dos Famosos' e se consagra na TV Globo. Entenda como a apresentadora se tornou a 'queridinha' do público

Na noite do último domingo, 07, a repórter Tati Machado (32) se consagrou como a vencedora da Dança dos Famosos 2024, do Domingão com Huck. Além dessa vitória, nos últimos tempos, a apresentadora se tornou muito benquista pelos telespectadores da Globo, sendo uma das apostas da emissora, mas por que ela virou a 'queridinha' do público? Entenda.

Tati Machado ganhou notoriedade exatamente há um ano, as redes sociais foram tomadas por reproduções do vídeo da apresentadora dançando o hit Tá Ok no palco do programa Encontro, da Globo. Nas imagens, ela deu um show com o gingado e a coreografia impecável. Tanto que os fãs ficaram encantados.

Desde então, Tati Machado se consagrou como uma das apostas da TV Globo. Por conta do seu carisma, não demorou para ela ganhasse cada vez mais espaço dentro da emissora. Neste ano, ela está com um novo desafio em sua carreira e foi anunciada apresentadora da nova temporada do Saia Justa, da GNT, na TV fechada.

Tati Machado chegou na Globo em 2013 como estagiária. Em 2023, ela ganhou destaque na crítica e com o público ao apresentar o programa Encontro, onde ficou responsável por cobrir férias da apresentadora Patricia Poeta (47). O carisma e desenvoltura de Tati comprovaram que ela é uma das melhores descobertas da emissora

DUPLAMENTE VITORIOSA

Pode-se dizer que Tati Machado é duplamente campeã na TV Globo, além de ganhar essa temporada do Dança dos Famosos, ela se consagra na emissora como uma das grandes apostas e como uma das figuras mais queridas do público.

Como apresentadora do Saia Justa, Tati enfrenta um grande desafio, agora, ela sai da televisão aberta, onde já conquistou seu espaço e precisa ganhar o público na TV fechada, o que não será uma tarefa fácil. Na nova atração, a comunicadora vai dividir o comando com Eliana(51), uma das maiores apresentadoras do país.

Apesar dos desafios, confiar a apresentação do Saia Justa nas mãos de Tati Machado é uma ótima escolha. Desde que ganhou notoriedade, a apresentadora utiliza do seu prestígio para levantar debates e sempre aborda sobre temas importantes, o que é justamente a proposta da atração do GNT, falar de uma maneira leve assuntos tão significativos na sociedade.

Diante desse cenário, Tati tem tudo para alcançar ainda mais espaço na televisão brasileira. A apresentadora é querida pelo público porque não tem medo de se posicionar, ela traz um novo ar para o audiovisual, e tem carisma de sobra.

