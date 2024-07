Saiba qual foi a audiência da final da Dança dos Famosos

Luciano Huck comemora sucesso de audiência com a exibição ao vivo da final da Dança dos Famosos, que teve Tati Machado como campeã

O apresentador Luciano Huck comemorou o sucesso da exibição ao vivo da grande final da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, no último domingo, 7, na Globo. Nesta segunda-feira, 8, ele exibiu uma arte com os resultados da audiência da atração.

A final da Dança dos Famosos bateu a média de 16,6 pontos em rede nacional, o que foi três vezes maior do que a vice. E atingiu a média de 16,8 pontos em São Paulo, que foi 28% maior do que os streaming e outros vídeos na TV. Além disso, a arte informou que a hashtag Dança dos Famosos foi o assunto mais comentados no X, antigo Twitter.

Ao compartilhar a notícia no Instagram, Luciano Huck comemorou: “Muito obrigado a todos!”.

Outra audiência de destaque do domingo aconteceu no Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel, do SBT. A atração chegou a bater 9 pontos de pico de audiência e ficou em segundo lugar na Grande São Paulo. A atração teve média de 6,8 pontos e 12,6% de share.

Angélica fala sobre ter relacionamento não monogâmico com Luciano Huck:

A apresentadora Angélica fez revelações sobre sua vida íntima com o apresentador Luciano Huck. Em entrevista à Ela, do jornal O Globo, a loira falou sobre ter entrado na menopausa aos 43 anos e até se abriria sua relação e adotaria um relacionamento não monogâmico com o amado, com quem tem três filhos e está há 20 anos.

"Não [pensamos em deixar de ser monogâmicos]. Mas a gente fala sobre isso, temos amigos que são. Porém, dois desses casais adeptos da não monogamia não deram certo e os exemplos ficaram esquisitos", a apresentadora opinou sobre o assunto e afirmou que não pensa em abrir o casamento atualmente; saiba mais detalhes!