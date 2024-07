Filha de Maradona faz contato sobrenatural com o pai: ‘Eu sinto’

Filha do ex-jogador de futebol Maradona surpreende ao contar o motivo para ter procurado um médium para entrar em contato com o pai

Filha do ex-jogador de futebol Diego Maradona, Dalma surpreendeu ao contar que fez contato com o pai após a morte dele. Ela contou que buscou um médium para se comunicar com o pai e entender o motivo da morte dele. O episódio aconteceu perto do aniversário de um ano da morte do ex-atleta.

Em entrevista com o argentino Ángel Responde, ela contou sofre a desconfiança da família sobre a causa da morte de Maradona, já que acusam os médicos de tratamento inadequado. Com isso, ela buscou a ajuda sobrenatural.

"Ainda hoje me custa falar sobre isso. Entendo perfeitamente o que aconteceu. Há palavras que não quero usar, é como se eu estivesse em negação. Eu fui [à médium] perto do primeiro ano de aniversário [da morte de Maradona]", disse ela, e completou: "Foi muito bonito o que aconteceu. Sempre acreditei nessas coisas, depois da morte do meu pai, ainda mais. Mas antes sempre sentia que tinha uma percepção maior. Quando aconteceu a morte do meu pai, pensei: "Quero saber o que houve", porque também acontecia coisas com minha filha mais velha e eu não sabia como ajudá-la. Então, fui à médium e foi muito bonito".

Ela ainda disse que fez contato com outros parentes. "Eu não me conectei apenas com o meu pai, mas com minha avó, com quem tinha um vínculo muito próximo. Não sei se tenho tranquilidade agora, porque para mim, até que se feche o julgamento [dos médicos envolvidos no tratamento de Maradona], não há tranquilidade possível. Mas sei que de alguma maneira está tudo bem, eu sinto meu pai muito perto sempre", declarou.

Maradona morreu aos 60 anos no dia 25 de novembro de 2020, em decorrência da parada cardíaca. O craque argentino deixou cinco filhos: Dalma, Gianinna, Diego Sinagra, Jana e Dieguito Fernando.

Carreira de Maradona

Natural de Lanús, Maradona iniciou sua carreira como atleta no Argentinos Juniors. Ele chegou ao Boca Juniors em 1981, onde permaneceu por um ano. Na temporada seguinte, se transferiu ao famoso Barcelona.

Em 1984, contratado pelo Napoli, da Itália, Maradona conquistou dois Campeonatos Italianos, uma Copa da Itália e uma Copa da UEFA, foi o clube em que mais se destacou.

Já pela seleção argentina, o ídolo disputou quatro Copas do Mundo, sendo a primeira em 1982. A segunda em 1986, onde se sagrou campeão do mundo. Em 1990, a Argentina perdeu a final para a Alemanha Ocidental. Após uma enorme confusão no jogo, acabou pegando um gancho de 15 meses e, voltou a atuar somente em 1993.