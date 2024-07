Vai cumprir? Tati Machado fez promessa ousada para vencer 'Dança dos Famosos’

Antes de se tornar a grande campeã, Tati Machado surpreendeu ao fazer uma promessa ousada para conquistar a vitória na 'Dança dos Famosos'

Antes de se consagrar como a grande campeã do 'Dança dos Famosos', no 'Domingão com Huck', da Globo, Tati Machado fez uma promessa ousada que agora parece estar prestes a se concretizar. Isso porque a jornalista prometeu que pularia na piscina da mansão de Ana Maria Braga, mas com um pequeno detalhe: teria que ser totalmente nua!

Para quem não se lembra, Tati fez a promessa enquanto conversava com a comunicadora sobre os participantes do Big Brother Brasil. Na época, eles tinham feito um acordo e pularam na piscina da casa mais vigiada sem nenhuma roupa depois de voltar do Paredão. Desafiada pelo Louro José, a jornalista acabou aceitando o mesmo desafio.

“Se você ganhar a Dança dos Famosos você pula pelada na piscina?”, perguntou o papagaio. Tati tentou fugir, mas acabou aceitando a proposta inusitada. “Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu pulo na piscina pelada. Se eu ganhar, eu pulo pelada. Você pula comigo?”, a jornalista também convidou a apresentadora para um mergulho.

Ana Maria Braga ofereceu a piscina de sua casa e disse que gravaria o momento para exibir em seu programa, mas que não participaria do desafio: “Não, o que eu tenho a ver com isso? Eu pulo, mas não pelada. Pelada é você”, disse a apresentadora. Tati então confirmou: “Eu fico segurando meus peitos e você me dá a mão”, disse. “Aposta feita”, o papagaio finalizou.

No último domingo, 7, Tati conquistou os jurados e o público para se tornar a grande campeã do 'Dança dos Famosos' no 'Domingão com Huck'. Após brilhar em suas apresentações de tango e samba, ela recebeu votos positivos de todos os lados e garantiu a vitória! Agora, resta saber se ela cumprirá a promessa ousada com Ana Maria Braga.

Tati Machado causa em festa na mansão de Luciano Huck:

No último domingo, 7, Tati Machado também chamou a atenção ao posar com um vestido justíssimo em uma festa na mansão de Luciano Huck e Angélica. Após conquistar o título de campeã da ‘Dança dos Famosos’, no ‘Domingão com Huck’, da Globo, a jornalista marcou presença em um evento exclusivo na casa do apresentador e surpreendeu com um look 'embalado a vácuo'.