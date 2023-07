Quem é Gardênia Cavalcanti? Apresentadora comprou carro de Hebe Camargo

Em entrevista à CARAS, Gardênia Cavalcanti revelou sonho antigo que tem tentado realizar

A apresentadora Gardênia Cavalcanti, conhecida por seu trabalho na Band Rio, se tornou destaque nacional nos últimos meses após comprar um dos antigos carros da eterna Hebe Camargo, a quem ela sempre olhou com grande admiração.

Gardênia adquiriu uma Mercedes Benz modelo A S 65 AMG, de cor branca. A compra aconteceu após ela fazer uma longa negociação com o filho da dama da TV brasileira, Marcello Camargo.

Avaliados em R$ 1 milhão, o carro de luxo, que na época veio direto da Alemanha para a loira, foi entregue nas mãos de Gardênia na antiga mansão da comunicadora no Morumbi, em São Paulo.

Há alguns meses, Marcello falou sobre a paixão que sua mãe tinha pela Mercedes-Benz. “O sonho da minha era ter uma Mercedes, e não foi de um dia para o outro que ela conseguiu ter um. Demorou um pouco. A primeira que ela comprou tinha bancos vermelhos”, relembrou.

QUEM É GARDÊNIA CAVALCANTI?

Nascida no Rio de Janeiro, Gardênia Cavalcanti é apresentadora do programa Vem Com A Gente, da Band Rio. Ela é casada com Marcos Resende, com quem tem um filho chamado Miguel.

Em recente entrevista à CARAS Brasil, ela comentou sobre o sonho de lançar uma linha de maquiagem em breve. "Estou bem feliz, vivendo um momento tão especial", contou ela, nos bastidores do show da cantora Dionne Warwick.

"[Tenho] um montão de coisas vindo por aí, podcast, a linha de maquiagem que eu estou na finalização, embalagens escolhidas... Na verdade, são cinco produtos maravilhosos e um deles eu posso até já dar uma dica assim que é assim, as mulheres vão ficar apaixonadas e com pernas incríveis!".

A apresentadora ainda contou que já havia se planejado para lançar a linha de produtos há algum tempo, mas enfrentou alguns contratempos no processo e, por isso, precisou adiar o lançamento. "Eu quero lançar com tudo que tem direito, festa a mulherada toda já curtindo, já estou distribuindo alguns batons, coisas para as meninas irem testando e o feedback é muito positivo", declarou.