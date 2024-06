Lembra dele? Jônatas Faro reaparece musculoso nas redes sociais

O ator Jônatas Faro está longe da TV há alguns anos e reapareceu no Instagram com uma foto após o treino para exibir seu corpo musculoso

O ator Jônatas Faro voltou a aparecer nas redes sociais nesta semana. Ele está longe da TV há alguns anos e surpreendeu seus seguidores ao mostrar uma selfie após o treino na academia.

Na imagem, o artista surgiu de camiseta regata e ostentou sua beleza e os braços musculosos. Além disso, ele mostrou o seu novo corte de cabelo, que conta com uma parte presa em um coque e outra parte raspada nas laterais.

Desde que se afastou da TV, ele segue uma vida longe dos holofotes e faz posts esporádicos nas redes sociais. Jônatas fez sucesso nas novelas Cheias de Charme e Malhação, ambas na Globo, e seu último trabalho foi na novela Jesus, da Record TV.

De acordo com o portal Leo Dias, o artista passou uma temporada morando no Canadá e, hoje em dia, vive em Niterói, no Rio de Janeiro.

Vale lembrar que ele é pai de Guy, filho caçula de Danielle Winits.

Danielle Winits foi flagrada com o filho caçula no aeroporto

A atriz Danielle Winits foi flagrada pelos paparazzi ao lado do seu filho caçula, Guy, que é fruto do antigo relacionamento com o ator Jonatas Faro. Os dois foram fotografados enquanto circulavam pelos corredores de um aeroporto na cidade de São Paulo antes de uma viagem.

A estrela surgiu toda agasalhada com um casaco preto volumoso, calça combinando e tênis estiloso. Por sua vez, o menino usou um look básico e preto.