Bruno Gagliasso fala de proximidade com filho caçula: 'Somos tão parecidos'

No aniversário de 4 anos do filho caçula, Zyan, Bruno Gagliasso fala sobre eles serem muito próximos e parecidos um com o outro

O filho caçula de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, Zyan, está completando 4 anos nesta segunda-feira, 08. Na rede social, o ator compartilhou uma série de fotos especiais com o pequeno para celebrar a data e falar em como são parecidos.

Após nos últimos dias, a esposa do artista comentar como eles são semelhantes no jeito de ser e em como o herdeiro mais novo defende o pai constantemente, Bruno Gagliasso contou como Zyan é como se fosse uma cópia sua em vários aspectos.

"Como é bom ter um amigão! Pode soar meio lugar-comum, mas é a realidade… Ter alguém por perto que está sempre disposto a ser seu parceiro em qualquer aventura. Uma pessoa que compartilha sua paixão pelo Flamengo com a mesma intensidade. Alguém que não permite que falem mal de você sob hipótese alguma! Um amigo de verdade, que vive grudado em você. Alguém tão próximo que até a risada, o jeito de falar, o gestual… tudo é igual! Sou muito feliz por ter um amigão assim. E mais feliz ainda por esse grande amigo ser o meu filho", começou dizendo.

"Hoje nosso Baby Z (que nem é mais tão baby assim) completa quatro anos. Enxergo nele tantas coisas que eram difíceis de entender dentro de mim. Somos tão parecidos, que tenho até uma certa dó da Gio de ter aguentar 2 kkkkk Zyan é inteligente, passa o dia ligado no 220v, tá sempre inventando alguma coisa nova, ama explorar a natureza, ser amigo dos bichos, se jogar na lama e repetir tudo outra vez. Quando ele vê o manto rubro-negro então… Tudo vira festa! Zyan é uma luz intensa, viva e que espalha felicidade por onde passa. Não conheço ninguém que não se encante por sua espontaneidade, seu brilho. E quero que ele continue assim, brilhando! Cheio de alegria e vigor. Que sua criatividade vá além e ele possa tudo aquilo que sonhar. Que ele seja gentil com o mundo e que o mundo retribua com bondade. Que ele saiba ouvir, respeitar e acolher. E que a boa sorte o acompanhe e a vida seja generosa com ele. Feliz aniversário, meu filho. Te amo demais. Seja sempre, sempre, sempre muito feliz e intenso!", descreveu um pouco do pequeno.

É bom lembrar que, nos últimos dias, Giovanna Ewbank desabafou sobre Zyan ser grande defensor do pai e não permitir que falem coisas sobre ele. A famosa ainda contou que ele dedura quem fizer isso.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Gagliasso (@brunogagliasso)

Giovanna Ewbank compartilha drama pessoal do filho caçula

O filho caçula de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, Zyan, mostrou que tem personalidade forte e que, igual muita gente, não curte ter um bom humor logo cedo.

Na quinta-feira, 04, a apresentadora postou uma foto do herdeiro de cara fechada e divertiu ao exibir o momento de "poucos amigos" do pequeno. Apesar da pouca idade, Zyan provou que tem opinião e que não faz do tipo muito animado de manhã. Veja o momento aqui.