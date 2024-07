Irmã gêmea de Adriana Bombom trabalhava de doméstica e morreu no banheiro do trabalho

Irmã gêmea de Adriana Bombom morreu aos 50 anos. Assessoria de imprensa da apresentadora confirma que ela morreu no banheiro da casa em que trabalhava de doméstica

Andréa Soares (50), irmã gêmea de Adriana Bombom, morreu na última quarta-feira, 3, dentro do banheiro da casa da família em que trabalhava de empregada doméstica em Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da apresentadora à CARAS Brasil.

A parente da ex-Fazenda havia entrado no banheiro e demorado mais que o normal. Ao não responder a vários chamados dos patrões, a decisão foi arrombar a porta. Soares foi encontrada já sem vida. A causa da morte ainda é desconhecida.

"A Adriana ficou sabendo já no final do dia pra noite, foi quando levaram essa informação pra ela. Ela foi encontrada morta no banheiro [da casa] do pessoal onde ela trabalhava de doméstica. O pessoal viu que ela demorou muito no banheiro, o casal da casa em que ela trabalhava, teve que arrombar a porta do banheiro e encontrou ela morta", explica a assessoria.

A princípio, foram divulgadas informações de que Andréa faleceu no banheiro de casa. No entanto, as notícias ainda estavam em atualização para a família da ex-dançarina.

O velório da irmã gêmea de Adriana Bombom ocorreu nesta manhã de sexta, 5, entre 10 e 12h, no Crematório e Cemitério Ecológico Memorial Campo da Paz, localizado na Av. Central Ewerton Xavier, S/N - Várzea das Moças, em Niterói, e foi aberto somente a amigos e familiares.

Conforme a CARAS Brasil noticiou, Bombom viajou a Niterói para ajudar nos preparativos da despedida da parente. "Ela está abalada, arrasada, sem chão e pé", afirmou Irinaldo Oliver, amigo da influenciadora digital.

VEJA PUBLICAÇÃO DE DESPEDIDA FEITA POR ADRIANA BOMBOM: