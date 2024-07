Passado polêmico de Dado Dolabella ressurge após desabafo de Zilu Camargo; relembre

Mãe de Wanessa, Zilu fala em podcast como se sente ao saber que a herdeira namora uma pessoa que foi ‘condenada por agredir mulheres’

O passado polêmico do ator e cantor Dado Dolabella (43) ressurgiu nesta segunda-feira, 8, após Zilu Camargo (66) abrir o coração e desabafar sobre a possibilidade da filha mais velha, a cantora Wanessa Camargo (41), sofrer agressão do namorado. No novo episódio de seu podcast Café com Resposta, a socialite surpreendeu ao ser questionada pela delegada Raquel Gallinati, convidada da semana, sobre como ela se sente ao saber que a primogênita namora o artista que foi “condenado por agredir mulheres”.

Para quem não se lembra, entre 2006 e 2008, Luana Piovani (47) viveu um namoro conturbado com Dado. Os dois chegaram a ficar noivos, mas o relacionamento terminou após um caso de violência doméstica. Em 2008, a atriz denunciou o então namorado por agressão.

O episódio aconteceu durante uma briga do casal em uma boate na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. A atriz alegou ter levado um tapa no rosto, o que teria sido negado pelo ator. Além de ter dado um tapa na atriz, que foi confirmado pelo exame de delito, ele também empurrou e agrediu Esmeralda Honório, uma camareira de 62 anos que tentava apartar a briga. A mulher, que foi empurrada durante a discussão e precisou ter os dois braços imobilizados, prestou queixa contra o artista sob a acusação de lesão corporal.

As agressões de Dado foram capturadas pelas câmeras de segurança do local e o artista foi condenado pela Justiça do Rio de Janeiro, em agosto de 2010, a 2 anos e 9 meses de prisão, em regime aberto, mas não chegou a cumprir pena. Ele também foi condenado a pagar R$ 40 mil a Esmeralda, mas, segundo a Folha de S.Paulo, o pagamento nunca foi feito. Em 2013, ele recorreu e o desembargador do TJRJ anulou a condenação.

DURANTE O BBB 24

Em janeiro deste ano, quando Wanessa estava confinada no BBB 24, Luana Piovani deu o que falar na web ao opinar, nas redes sociais, sobre o relacionamento da cantora com Dado. “É um agressor. Não importa se hoje ele come ou não come carne. Depois que eu fiz a denúncia, três mulheres vieram falar comigo que apanharam dele. A gente chama quem comete crime de criminoso. Se você se relacionar com um cara que já agrediu quatro mulheres, parabéns, é uma escolha sua. Mas, de novo, o Brasil todo passar pano, é um problema nosso", declarou a atriz e apresentadora.

PREOCUPAÇÃO DE ZILU

Ao relembrar o passado do genro, Zilu foi sincera e afirmou que não é fácil avaliar a situação como mãe, especialmente porque criou a herdeira longe da violência. "Falar de filho é tão difícil, porque a gente cria com tanto amor, com tanta preocupação, com tanta dedicação, e quando eles crescem, eles ficam independentes, e aí eles têm escolha. Tenho três filhos, e sempre os ensinei, religião, fé, mostrando o que é a família. Dentro de casa não existia isso, existia muito amor”, falou a socialite.

Zilu ainda relembrou o casamento com Zezé di Camargo e evidenciou que nunca houve violência em sua casa: “Casal discute, uma coisa outra, é o máximo que eles viam. E sempre quis o que meus filhos quisessem o que vivi como exemplo. Eu sempre disse: por esse caminho você vai vencer”.

“Se você escolher outro, vai dar tudo errado, e eu não tenho o que fazer. E hoje ela tem a escolha dela, e eu só posso torcer para que isso nunca aconteça. Porque, como mãe, não é fácil. Rezo todos os dias para que a minha filha seja feliz", emendou ela, afirmando que tem dificuldades para avaliar a situação, mas que torce pelo melhor para a filha.