Confira qual é o salário de Tati Machado na Globo

Queridinha dos programas de entretenimento da Globo, a repórter Tati Machado ganha um salário muito bom na emissora. Saiba o valor

A repórter Tati Machado é funcionária queridinha dos programas de entretenimento da Globo. Ela se destaca em suas participações nos programas Encontro e Mais Você e acaba de vencer a Dança dos Famosos 2024. Com isso, o salário dela é muito bom.

De acordo com a imprensa nacional, Tati recebia o cachê de R$ 40 mil por mês em 2023. Além disso, ela recebe uma quantia a mais de acordo com as ações publicitárias que participa no ar.

Além disso, o salário de Tati Machado pode ter um aumento de salário em 2024. Isso porque o colunista Alessandro Lo-Bianco, do IG, cogitou que ela poderia receber o valor de R$ 400 mil por mês.

Outro ponto envolvendo cachê é o quanto ela teria recebido para participar da Dança dos Famosos. De acordo com Lo-Bianco, os participantes da competição de Dança recebem cerca de R$ 30 mil por mês para aceitarem o desafio.

Agora, Tati Machado recebeu mais um desafio no Grupo Globo. A estrela está no elenco de comentaristas do programa Saia Justa, do GNT, ao lado de Bela Gil, Rita Batista e Eliana. Porém, o cachê dela na atração ainda não foi revelado.

Privilégio? Nada disso!

A repórter Tati Machado destacou todo o seu esforço para ter sido consagrada como campeã da Dança dos Famosos 2024, no Domingão com Huck. Ela foi alvo de boatos de que teria tido privilégios durante a competição por ter uma personalidade muito querida pelos apresentadores e colegas de trabalho na Globo. Porém, ela negou qualquer vantagem na competição.

Em um depoimento no programa Encontro desta segunda-feira, 8, ela disse: "Quando me acusavam de ter privilégios, eu apenas pensava na minha sorte por ter o apoio incondicional de minha família e amigos. Esse é o verdadeiro privilégio".

Além disso, Tati contou que precisou se esforçar em cada semana de dança. "O processo era incrivelmente desafiador. Embora nossa meta fosse fazer com que tudo parecesse fluido e natural no palco, cada passo era fruto de extenso estudo e prática. Foram muitas as madrugadas dedicadas a absorver cada ritmo, a me conectar profundamente com a dança. A dor e o esforço são partes invisíveis dessa trajetória que só nós, que estamos lá, conhecemos verdadeiramente", contou.