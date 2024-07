Saiba com quem Drica Moraes teve sua primeira vez aos 15 anos

Drica Moraes revela que teve sua primeira vez com um ator que é famoso hoje em dia. Saiba quem é e qual é a história

A atriz Drica Moraes contou uma história curiosa de sua adolescência. Ela contou que namorou com um rapaz que se tornou um ator famoso na Globo e teve a sua primeira vez com ele. Saiba quem é:

Drica revelou que seu primeiro namorado foi o ator Enrique Diaz, com quem perdeu a virgindade aos 15 anos de idade . "Quando eu transei pela primeira vez foi com Enrique Díaz. Agora segredinho: ele foi meu primeiro namorado. Transei com o Kiki lá na minha casa, com 15 anos. Quando ele saiu eu falei: 'mãe, transei'. E ela: 'ah, que maravilha, vamos abrir uma champagne, ligou para o meu pai: 'Gustavo, Drica transou'", disse ela no programa Conversa com Bial.

Além disso, ela contou a história de quando ele pulou a janela do seu quarto. "Kiki dormiu na minha casa, a gente namorando, eu fui para escola e tranquei ele no quarto, porque minha mãe podia entrar e a gente estava pelado. Tranquei, botei a chave do lado da escrivaninha e ia ligar para minha mãe para ela abrir, mas eu esqueci. E ele acordou e queria sair, mas era 3º andar. Eu tinha 15, ele 17. Ele foi da janela para o quarto, para varanda da sala —vestido, claro— e ele sempre fala: 'Você me trancou no quarto'", disse ela.

Drica Moraes e seu doador

No dia 4 de julho, a atriz Drica Moraes recorreu às redes sociais para comemorar os 14 anos de seu transplante de medula óssea. Em uma publicação no Instagram, a artista homenageou seu doador, o eletricista Adilson Rodrigues e compartilhou uma foto dele ao lado de sua esposa, Ina.

"Há exatos 14 anos, eu renascia graças à doação de medula. Dia 4 de Julho, deu a 'pega'. Adilson Rodrigues meu irmão, meu pai, meu salvador. Na foto com sua linda mulher, Ina! Muita saúde, irmão! Minha eterna gratidão!", disse a atriz na legenda da publicação.