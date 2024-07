Lívia Andrade causa com recado em foto com Eliana: 'Guerreira e não herdeira'

Ao postar fotos com Eliana na Globo, Lívia Andrade causa ao mandar suposta indireta em legenda dizendo que apresentadora não é herdeira

A apresentadora Lívia Andrade causou neste domingo, 07, ao postar fotos com Eliana após a loira participar do Domingão Com o Huck. Também ex-funcionária de anos de Silvio Santos, a integrante do programa de Luciano Huck deu o que falar ao escrever uma suposta indireta na legenda da publicação.

Em sua rede social, a famosa falou sobre a mais nova contratada da Globo ser "guerreira" e não "herdeira". A colocação feita por Lívia Andrade foi vista como uma suposta indireta para Patricia Abravanel, visto que, a saída de Eliana do SBT não teria sido bem vista pelas herdeiras do dono do baú e durante a despedida houve um pedido de perdão por algo que pode ter acontecido na emissora.

"DOMINGO ELIANA NA GLOBO! Ninguém calça os seus sapatos, nem caminha a sua estrada. Então só você sabe o que é, e como é viver a sua vida. Por isso calce os seus sapatos, caminhe a sua estrada e seja feliz! Marieci. Todo sucesso e felicidade pra Ela que nasceu guerreira e não herdeira! O segredo do sucesso é a batalha diária , superar as dificuldades com sorriso no rosto pq não nos resta outra opção! Brilhaaaaaaaaaaaaaa...", escreveu ela.

Após a publicação de Lívia Andrade repercutir, Patricia Abravanel se pronunciou em sua rede social com fotos comandando o Programa Silvio Santos. A comunicadora do SBT falou sobre o orgulho de "herdar" o lugar do pai.