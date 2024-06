Marcello Antony fala sobre nova profissão como corretor: 'Espero colher frutos'

Nova carreira! Longe das telinhas, o ator Marcello Antony falou sobre a decisão de se tornar corretor de imóveis luxuosos em Portugal

Recentemente, o ator Marcello Antony surpreendeu os fãs ao revelar que decidiu investir em uma nova profissão. Longe das telinhas da Globo desde 2017, o artista contou através de suas redes sociais que se tornou corretor de imóveis de luxo.

A novidade agitou as redes sociais e fez com que diversos famosos celebrassem a mudança em sua carreira profissional. Em entrevista à coluna Play, do site O Globo, Marcello explicou que, antes da decisão, já havia ajudado alguns amigos a buscar moradia em Portugal, país onde reside atualmente.

Com isso, um corretor de imóveis sugeriu que ele seguisse na carreira: "Nessas visitas conheci um corretor e acabei fazendo amizade com ele. No final das contas, ele acabou fazendo um convite formal para mim. Falou: 'Você arrumou três apartamentos para os seus amigos. Por que não monetiza isso?'", recordou o artista.

E completou: "Nunca pensei nisso. Achei muito atrativo e desafiador, acabei aceitando. Plantei a semente e espero colher esses frutos mais para frente". Ao longo do bate-papo, Marcello Antony contou que antes mesmo de assumir a nova profissão, já estava seguro financeiramente.

"Independente de entrar para a corretagem, eu já estava muito seguro aqui, muito bem estabelecido. Graças a Deus o que eu conquistei ao longo da minha carreira me permite ter uma vida tranquila na Europa. Não é qualquer um que pode ter isso. Só que eu não sou bobo. Eu percebi que esse novo emprego me faria ir para um outro patamar. Nesse tipo de trabalho eu posso faturar um dinheiro que eu nunca consegui ao longo da minha carreira, mesmo no auge", declarou o ator.

Como vive a família de Marcello Antony em Portugal?

Conhecido por atuar em novelas de grande sucesso na Globo, como Mulheres Apaixonadas, em 2003 e Paraíso Tropical, em 2007, o ex-galã da emissora, Marcello Antony (59), que vive em Portugal com a família desde 2018, contou em entrevista ao jornal O Globo, em 2023, que os filhos trabalhavam como cozinheiros e faziam faxina no restaurante internacional da família.

Na ocasião, o ex-ator, que na última segunda-feira, 3, anunciou nas redes sociais que está trabalhando como corretor de imóveis de luxo em Portugal, contou que os filhos Stéphanie (24) e Francisco (21), filho da relação com Mônica Torres (66), e o enteado Lucas (22), filho da sua atual esposa, CarolinaHollinger Villar (44), trabalhavam como auxiliar de cozinha, levando cachorros para passear e fazendo faxinas.

"Francisco é auxiliar de cozinha. Lucas passeia com cachorro e faz umas faxinas. Eles sentem essa abertura, mais do que no Brasil, de poder trabalhar e ganhar dinheiro. Sem contar a segurança de não ter um celular roubado ou receber uma ameaça forte." contou. O corretor de imóveis contou também como foi o processo de mudança, pois na época, havia recebido um convite para atuar na novela Valor da Vida, da TVI; confira mais detalhes!