Esposa de Marcos Mion celebra 19 anos de filho mais velho, Romeo

Suzana Gullo, esposa de Marcos Mion, celebra 19 anos de Romeo, seu filho mais velho com o apresentador; confira a homenagem!

A família do apresentador Marcos Mion está comemorando uma data muito especial neste domingo, 23. Romeo, seu filho mais velho, está completando 19 anos de vida. E em celebração desse dia, sua esposa, Suzana Gullo, fez uma linda homenagem para seu herdeiro nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, Suzana compartilhou uma série de cliques com seu herdeiro, além de uma linda foto com sua família reunida. Na legenda, ela fez questão de se declarar para seu primogênito.

"19 anos do maior amor que já senti nessa vida. Meu filho Romeo, você me ensinou a ser uma pessoa melhor, sinto um orgulho enorme de ser a sua mãe! Que Deus te abençoe meu amor, que você continue sendo essa luz nas nossas vidas. Te amo muito! Mamãe", escreveu Suzana.

Nos comentários, seus seguidores celebraram a vida do aniversariante. "Viva o Romeo!", escreveu um internauta. "Parabéns pro Romezão", desejou outro. "Felicidades", disse mais um.

Marcos Mion e Suzana Gullo ainda são pais de duas outras crianças, Donatella, de 15 anos, e Stefano, de 14.

Marcos Mion fez aniversário recentemente

O apresentador Marcos Mion também fez anos! No último dia 20, o famoso completou 45 anos de vida e também ganhou uma homenagem especial de sua esposa, Suzana Gullo. Nas redes sociais, ela resgatou uma foto antiga do casal, que estão juntos desde 2005.

"Como ele mesmo diz, eu comprei na baixa e olha o que o destino me preparou: o homem mais incrível desse mundo!!! Você amor, é a base da nossa família e por tudo que temos juntos ao longo desses anos eu acredito no amor verdadeiro! Que Deus te abençoe nos seus 45 anos de vida, que sorte a minha seguir essa vida ao seu lado, ver de pertinho todas suas virtudes, o homem que você é , o pai que você se tornou e como você cuida da nossa família com tanto amor!", escreveu na legenda da publicação.