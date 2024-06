Esposa de Marcos Mion divide clique raro para celebrar 45 anos do marido

O apresentador Marcos Mion está completando 45 anos e, para celebrar a data, Suzana Gullo fez questão de homenagear o marido

O apresentador Marcos Mion está completando 45 anos nesta quinta-feira, 20, e, para celebrar a data, Suzana Gullo fez questão de homenagear o marido. Em seu perfil no Instagram, ela resgatou uma foto antiga do casal. Os dois estão juntos desde 2005 e, juntos, eles têm três filhos: Romeu, de 18 anos, Donatella, de 15, e Stefano, de 14.

"Como ele mesmo diz, eu comprei na baixa e olha o que o destino me preparou: o homem mais incrível desse mundo!!! Você amor, é a base da nossa família e por tudo que temos juntos ao longo desses anos eu acredito no amor verdadeiro ! Que Deus te abençoe nos seus 45 anos de vida, que sorte a minha seguir essa vida ao seu lado, ver de pertinho todas suas virtudes, o homem que você é , o pai que você se tornou e como você cuida da nossa família com tanto amor!", escreveu na legenda da publicação.

"Eu sei que o Brasil todo te conhece e te admira como comunicador, mas eu gosto e enfatizo que seu melhor papel é aqui, dentro de casa ! Uma vez me perguntaram o que eu mais admiro num homem, e eu respondi após ver uma cena sua de joelhos na missa : “um homem que não tenha vergonha de demonstrar a sua fé “ , esse é você! Um homem verdadeiro, corajoso, que nos ensina tanto ! Keep shining, keep punching, keep inspiring!! Te amo infinito! Happy 45", completou a empresária.

O aniversariante do dia, Marcos Mion surgiu em clima de festa com sua família. Em suas redes sociais, o comunicador revelou que comemorou seu aniversário de 45 anos com um café da manhã especial ao lado da esposa, Suzana Gullo, e dos três filhos. Na legenda, ele disse que enviou uma carta aberta ao GShow para falar sobre a chegada de mais uma etapa em sua vida. Leia mais!

Veja as publicações:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por SUZANA GULLO MION (@suzanagullo)