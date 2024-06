Fátima Bernardes celebra aniversário de 88 anos do pai: "Passando rápido demais"

Nesta terça-feira, 25, Fátima Bernardes usou as redes sociais se declarar ao pai, Amâncio, que está completando 88 anos de idade; confira

Nesta terça-feira, 25, Fátima Bernardes movimentou as redes sociais ao celebrar o aniversário do pai, Amâncio, que está completando 88 anos de idade. Em seu perfil oficial no Instagram, a jornalista compartilhou registros em família e surgiu na companhia do patriarca, da filha, Beatriz, e da mãe, Eunice.

"Meu pai diz que o tempo está passando rápido demais. Completou 88 anos hoje. Não gosta de festa, mas gosta da vida que tem. Quer, pelo menos, chegar aos 100. Só desejo que tenha saúde e que seja feliz", escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, internautas e amigos enviaram felicitações ao pai da famosa e celebraram a data especial. "Que maravilha. Vida longa. Saúde.", comentou um. "Parabéns! Que permaneça cercado de amor", desejou outro. "Feliz aniversário para ele. Que chegue bem e saudável aos 120 anos", escreveu o escritor e jornalista Edney Silvestre.

Confira os registros da celebração:

Fátima Bernardes surge de cara lavada enquanto treina maquiagem

Ao que parece, Fátima Bernardes está super animada para participar da cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris no próximo mês. Tanto que, na última segunda-feira, 24, a jornalista compartilhou nas redes sociais um vídeo em que aparece treinando um estilo de maquiagem que usará durante as gravações de suas reportagens e entrevistas.

No vídeo, compartilhado nos Stories de seu perfil oficial no Instagram, Fátima aparece de cara lavada antes de começar a se maquiar. A famosa optou por uma maquiagem mais básica, apenas com os olhos marcados com máscara de cílios.

"Praticando para fazer bonito em Paris", escreveu ela na publicação. A estrela vai cobrir os Jogos Olímpicos em um canal no YouTube e já começou a produção de conteúdo. Por enquanto, ela criou um quadro em seu canal no Youtube em que entrevista medalhistas olímpicos.