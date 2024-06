Sabina Simonato surpreende com bronca no marido ao vivo em jornal: ‘Nunca mais’

Ao vivo no ‘Bom Dia São Paulo’, Sabina Simonato surpreende ao deixar a discrição de lado para mandar mensagem corajosa para o marido

Durante o 'Bom Dia São Paulo' desta quinta-feira, 27, a jornalista Sabina Simonato surpreendeu os telespectadores ao enviar um recado corajoso para seu marido, Evandro Gandolfi. Com a chegada do frio na capital paulista, a apresentadora deu uma bronca e pediu que ele deixasse de usar uma peça de roupa curiosa: regatas.

Enquanto falava sobre as mudanças climáticas, Sabina surpreendeu ao pedir para o marido aposentar o item de seu guarda-roupa: "A minha luta de todos os dias para arrancar a regata do marido", iniciou o relato. "Não está calor para regata, não. Você esquece a regata. Chegou o inverno, você aposenta a regata”, a jornalista reforçou.

“Deixa ela guardadinha bem no fundo do armário. Quiçá não use nunca mais um 'regaton'", Simonato se divertiu com o pedido depois que o jornalista Hermínio Bernardo revelou que também recebe broncas por conta do item inusitado: "Sabina, você falou de usar uma camiseta mais fresquinha, mas não regatinha”, ele brincou.

“Quase todo dia eu estou tomando bronca de alguma senhora que reclama que eu estou sem blusa. Ainda mais esses horários mais cedo, quando ainda não amanheceu", contou. “Coisa de mãe, você sabe. No mínimo essas senhoras são mães, toda mãe é preocupada com seu filho. Agora cedo tá friozinho. Põe uma blusa”, Sabina aconselhou.

Rodrigo Bocardi, que acompanhou toda a interação entre os colegas, ainda se divertiu assistindo a bronca da jornalista: "Você vê que o negócio dela, Hermínio, não é que ela está dizendo 'hoje nem pensar regata'. É mais uma tentativa de fazer com que o Evandro não use mais regata, porque ela não gosta da regata", ele deu risada.

Vale lembrar que, apesar de não aprovar o estilo do marido, Sabina Simonato vive um casamento feliz com Evandro Gandolfi há sete anos. Inclusive, o casal tem uma filha, a pequena Sophia, de três anos, que já visitou a mãe no trabalho e encantou todos os colegas dela ao viver um dia como uma 'mini jornalista' nos estúdios da Globo.

