Klara Castanho ganha papel em nova novela da Globo; saiba detalhes

Longe das novelas desde Além do Tempo (2015), a atriz Klara Castanho se prepara para voltar aos folhetins. A atriz foi escalada para Garota do Momento, próxima novela das seis da Globo. A trama deve substituir No Rancho Fundo em 4 de novembro.

De acordo com informações divulgadas pela jornalista Anna Luiza Santiago, em sua coluna no O Globo, Klara viverá uma grande amiga da antagonista, interpretada por Maisa. As duas também poderão ser vistas juntas na temporada final da série De Volta aos 15, que ainda não tem data para estrear na Netflix.

Klara Castanho começou na TV ainda criança e como Bel, na série Mothern (2006), do GNT. Dois anos mais tarde, estreou na TV aberta na novela Revelação, do SBT, em que viveu Daniela. Em 2009, assumiu o papel de Rafaela, filha de Dora (Giovanna Antonelli), na novela Viver a Vida.

Nos anos seguintes, a atriz esteve no elenco de duas novelas de Walcyr Carrasco: Morde & assopra, em 2011, e Amor à vida, em 2013. Além de e outras duas escritas por Elizabeth Jhin: Amor eterno amor, em 2012, e Além do tempo, em 2015.

Recentemente, ela viveu a protagonista do filme Confissões de uma Garota Excluída (2021) e fez três temporadas da série De Volta aos 15 (2022) e duas de Bom Dia, Verônica (2020-2024).

Maisa na Globo

A atriz e apresentadora Maisa Silva também vai estar na nova novela da Globo. Recentemente, ela confirmou que assinou contrato com a emissora carioca para atuar na próxima das 6. Ela vai perturbar a vida da protagonista, que será uma jovem que busca pela mãe e quer realizar os seus sonhos no Brasil dos anos 1950.

A novidade foi anunciada por meio de um vídeo compartilhado no Instagram. "Finalmente posso contar para vocês que: Sim, eu vou fazer a próxima novela das seis da Globo”, disse ela. Leia mais!