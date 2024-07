Padre Marcelo Rossi conta que empurrão durante missa mudou sua vida

Recordando histórias de superação, o padre Marcelo Rossi revelou que o episódio em que foi empurrado do altar o ajudou a mudar de vida

Padre Marcelo Rossi participou do 'Domingão com Huck' e recordou algumas histórias de superação ao longo de sua vida. O religioso, que completa 30 anos de sacerdócio, contou que o empurrão que levou durante uma missa foi essencial para que ele mudasse alguns hábitos.

O episódio marcante aconteceu em 2019, em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. Na ocasião, uma mulher subiu ao altar e empurrou o padre, causando uma queda. "Era uma celebração com vários jovens (...). Eu estava no momento da homilia. A pessoa passou, me empurrou, mas na hora - esse foi o segredo - eu perdoei a pessoa, sem saber quem era", declarou ele a Luciano Huck.

Em seguida, o padre explicou que, após o acidente, passou a se cuidar fisicamente. "Primeiro, eu tomei a consciência de que precisava me cuidar. Não chegou a quebrar nada, fui fazer todos os exames, tinha que esperar três dias porque podia ter batido a cabeça. Graças a Deus nada aconteceu. E lá eu comecei a me cuidar fisicamente", contou.

No telão do programa, Luciano Huck mostrou um antes e depois do condicionamento físico do religioso. Padre Marcelo Rossi, então, revelou que chegou a pesar 60 quilos com 1,95m de altura.

"Eu sou formado em Educação Física. Antes de ser padre, eu era bem forte. Aí depois eu parei, porque na missão eu esqueci daquilo que eu ensinava aos outros. No empurrão, eu me dei conta da importância de se cuidar fisicamente", concluiu ele.

O "empurrãozinho" mudou totalmente a vida do Padre 🫣 #Domingãopic.twitter.com/onRrr2N3F3 — TV Globo 📺 (@tvglobo) June 30, 2024

Qual é a altura do padre Marcelo Rossi?

O padre Marcelo Rossi marcou uma geração de católicos com suas músicas e as missas. Além disso, ele chama a atenção nas redes sociais por sua altura. O religioso é bem alto e se destaca quando encontra pessoas mais baixas. Afinal, qual é a altura dele?

O padre Marcelo Rossi tem 1,95 metros de altura. Ele está com 57 anos de idade e chama a atenção para o seu físico musculoso. Antes de ser padre, o religioso era professor de educação física e já serviu ao exército. Ao longo de sua vida, ele já enfrentou a obesidade ao chegar aos 128 kg, mas conseguiu se recuperar e lutar contra o peso e a depressão.

Em participação no Domingão com Huck, da Globo, o padre comentou sobre a importância de cuidar do corpo e da mente. "Se a pessoa souber a importância de fazer exercício, não é estética, é saúde. Se tomar conta da sua saúde, você vai estar bem e não depender dos outros aos 80 anos", afirmou.