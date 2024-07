Maíra Cardi culpa Arthur Aguiar após atitude da filha: 'Me espanta muito'

Maíra Cardi se pronunciou após fala polêmica da filha e ressaltou que a herdeira possui outra criação na casa do pai, Arthur Aguiar

A influenciadora digital e coach Maíra Cardi rompeu o silêncio e se pronunciou a respeito da polêmica envolvendo sua filha, Sophia Cardi. Nos últimos dias, a menina, fruto de seu antigo casamento com Arthur Aguiar, surpreendeu a web ao comentar que o celular do cozinheiro da família seria de 'pobre'.

Agora, em entrevista ao portal LeoDias, Maíra se defendeu e frisou que a herdeira não aprendeu esse tipo de atitude dentro de sua casa. De acordo com a coach, Arthur Aguiar seria o responsável pela fala da menina.

A famosa também fez questão de esclarecer que o funcionário em questão é cozinheiro apenas do pai de Sophia e, por isso, somente tem contato com a menina quando ela está na casa de Arthur. "Nós temos cozinheiras mulheres aqui em casa (…) o que acontece lá não diz respeito a nós aqui em casa", declarou ela.

Maíra Cardi ainda se mostrou contra a fala polêmica da herdeira e explicou que, caso tivesse ocorrido em sua residência, a menina ficaria de castigo. "Inclusive, nunca vi na minha vida minha filha falar uma barbaridade dessas aqui em casa, me espanta muito inclusive, e se falasse ficaria de castigo com toda certeza do mundo, da mesma forma que reprovo completamente ela escutar músicas para adultos que falam besteiras ou funk, mas infelizmente ela nem sempre volta de lá [casa do pai] como foi", disse.

"Filhos de pais separados sofrem de dois princípios e duas criações. Aqui na nossa casa as regras são outras e quando descumpridas – o que é muito raro – a correção é imediata", complementou Maíra Cardi. Por fim, a coach reforçou que não pode se responsabilizar pelas atitudes de Sophia quando ela não está sob seus cuidados. "Como ela se comporta fora de casa sobre a custódia dele, infelizmente não posso barrar", concluiu.

Arthur Aguiar lamenta ataques à filha após fala polêmica

O ator e cantor Arthur Aguiar usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 1, para se pronunciar a respeito de uma fala polêmica da filha mais velha, Sophia Cardi, de 5 anos. Recentemente, viralizou um vídeo onde a menina, fruto de seu antigo casamento com Maíra Cardi, aparece falando que o celular do cozinheiro da família é de 'pobre'.

Após o registro ganhar grande proporção, o campeão do BBB 22, da Globo, pediu desculpas em nome da herdeira e lamentou que ela, uma criança, seja alvo de ataques na web. Arthur ainda ressaltou que repreendeu a primogênita assim que soube do ocorrido.

Em seguida, ele reforçou que a filha errou, mas ressaltou que Sophia é apenas uma criança. De acordo com ele, a primogênita teria reproduzido a fala de outra pessoa, uma vez que ela jamais aprenderia a agir sozinha daquela forma; confira mais detalhes!