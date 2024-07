Morre Tetê Medina, que era atriz, escritora e artista plástica

A atriz, escritora e artista plástica Tetê Medina faleceu aos 84 anos de idade no Rio de Janeiro. Relembra a trajetória dela

A atriz, escritora e artista plástica Maria Thereza de Medina, a Tetê Medina, faleceu aos 84 anos de idade no Rio de Janeiro na última terça-feira, 2. O corpo dela será cremado nesta quarta-feira, 3. Por enquanto, a família não revelou qual foi a causa da morte.

Tetê teve uma longa carreira no universo das artes. Ela atuou em várias novelas, sendo lembrada pelo seu desempenho em Água Viva, de 1980, Coração Alado, de 1980, e Transas e Caretas, de 1984.

Além disso, a estrela também fez carreira no teatro, tendo atuado em Hipólito, de 1968, Alice no País Divino Maravilhoso, de 1970, As Moças, de 1970, e Os Veranistas, de 1978. E, no cinema, ela atuou em produções como A Casa Assassinada, de 1971, Os Inconfidentes, de 1972 e Eu Sou Vida, Não Sou Morte, de 1973.

No universo literário, Tetê lançou 38 livros de vários segmentos, como poesias, romances e novelas literárias. Como artista plástica, ela produzia desenhos com nanquim, giz, lápis de cor e tinta para tecido.