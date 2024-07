Lexa abre o jogo e revela se tem planos de ser mãe: "Fase diferente"

Durante a festa de sua irmã Wenny Isa, Lexa abriu o jogo sobre sua relação com o ator Ricardo Vianna e revelou se eles planejam ter um herdeiro

A jovem Wenny Isa, que é irmã da cantora Lexa, celebrou o seu aniversário de 15 anos na noite desta terça-feira, 2, no Rio de Janeiro. E, durante o evento, a artista conversou com um repórter do portal LeoDias e abriu o jogo sobre sua relação com o ator Ricardo Vianna. Ela também contou que eles já planejam ter um herdeiro.

A famosa se mostrou aberta a essa nova fase, apesar de ainda estar focada em seus projetos atuais. “Eu acho que vai ser uma fase diferente na minha vida, não sei se agora, mas eu estou curtindo cada processo. Estou trabalhando, vou lançar um álbum novo, então eu estou com a minha energia toda focada nisso, mas não acho que vai demorar tanto tempo”, adiantou.

A cantora também falou sobre a viagem que fez recentemente com o companheiro. “Fomos para a Argentina, foi de última hora. "A gente decidiu no dia anterior e já decolou no dia seguinte. Ricardo conseguiu folga da novela e eu, como saí antes do Dança dos Famosos, vagou um pouco minha agenda, falei, vamos embora”, lembrou a cantora.

Ao ser questionada sobre como concilia trabalho e lazer, Lexa disse que é importante priorizar a diversão e o descanso. “Sempre me cobrei muito, da minha vida, de carreira, e de um tempo pra cá eu venho também priorizando a parte de curtir tudo isso. A gente vai se acumulando de trabalho, vai ficando estressado, eu vi que eu estava mais estressada que o normal, eu falei, ‘eu preciso parar, respirar, preciso viajar, curtir um pouco, porque senão não faz sentido’”, desabafou.

Sobre a festa da irmã, ela analisou: “Está sendo uma bênção, gente. Que idade linda, né? Que momento especial, lindo vivenciar isso da minha irmã mais nova, a nossa caçula da família, está sendo um dia especial para todo mundo”, disse.