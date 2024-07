Lore Improta encanta ao mostrar a filha se divertindo na neve

A dançarina Lore Improta explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar a filha, Liz, brincando pela primeira vez na neve

Lorena Improta encantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 5, ao abrir o álbum de fotos de sua viagem com a filha, Liz, de dois aninhos.

A dançarina e a herdeira, fruto de seu casamento com o cantor Léo Santana, estão em Bariloche, na Argentina, e a mamãe coruja mostrou a pequena se divertindo na neve. "O dia que Liz conheceu a neve", escreveu a famosa ao postar as imagens no feed do Instagram.

Os seguidores ficaram encantados com a publicação. "Não dá com ela", disse a apresentadora Ana Clara. "Ela nunca vai esquecer essa viagem", escreveu uma seguidora. "Não tenho maturidade", confessou outro. "Muito linda essa boneca da neve. Divirtam-se muito e aproveite sua pequena!", falou uma fã.

Leo Santana, que não viajou com a esposa e a filha, também deixou um comentário na postagem. "Tô com saudades de vocês", disse o artista.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

Lore Improta impressiona ao mostrar situação de seu corpo

A dançarina Lore Improta impressionou ao mostrar um pouco de seu treino na academia. A esposa do cantor Léo Santana compartilhou um vídeo fazendo musculação para os membros inferiores e chamou a atenção com a situação de suas pernas.

Mãe de Liz, de quase dois anos, a loira ostentou seu físico mega torneado e bem desenhado. Dona de um corpo musculoso, Lore Improta não passou despercebida e arrancou elogios dos seguidores ao surgir com um look de ginástica estiloso se exercitando.

"Treinar me faz tão bem! E não é só pro corpo não, viu. É no treino que a minha mente descansa, por isso todos os dias eu reservo um tempinho na minha agenda pra manter o meu compromisso comigo. Eu prefiro pela manhã que já dá aquele gás pra começar o dia daquele jeito, mas quando não dá, vai na hora que dá mesmo, o importante é ir! E você? Já foi hoje? Boraaaa", escreveu ela sobre a importância do treino em sua vida. Confira!