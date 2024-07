Irmã de Lexa celebra seus 15 anos em festa luxuosa

Veja o look de Wenny Isa, irmã de Lexa, e a decoração de sua festa de debutante no Rio de Janeiro

A jovem Wenny Isa, que é irmã da cantora Lexa, celebrou o seu aniversário de 15 anos em grande estilo. Na noite desta terça-feira, 2, ela reuniu seus amigos e familiares em uma festança no Rio de Janeiro.

A festa contou com a decoração em tons de vermelho, preto, dourado e branco. O bolo de aniversário sofisticado da debutante contou com cinco camadas e foi decorado com tema musical.

Para a grande noite, Wenny escolheu um vestido branco estiloso e repleto de ângulos. O modelito contou com a saia mais comprida na parte de trás e decote ombro a ombro.

Por sua vez, Lexa apostou em um vestido branco romântico e contou com a companhia de seu namorado, o ator Ricardo Vianna.

Veja as fotos da festa:

Lexa 'se casa' com Ricardo Vianna em Arraiá da Anitta

No último dia 13, Lexa deu uma 'adiantada' em seu casamento para uma ocasião especial. A cantora "se casou" com o seu noivo, Ricardo Vianna durante o ‘Arraiá da Anitta’, a grande festa junina organizada por Anitta, e compartilhou os registros em suas redes sociais.

"Como é bom dividir e curtir a vida com quem a gente ama, né? Ainda mais um São João delícia… minha amiga arrasa nas festas Anitta! Teve casamento, reencontros, risadas, coreografias e muitas comidinhas deliciosas. Amei!", escreveu Lexa ao compartilhar os registros da noite ao lado de vários outros nomes como Juliette, Letícia Colin, Giovanna Lancellotti, Regina Casé e Pocah.