Jojo Todynho surge com look decotadíssimo em festa junina

A cantora Jojo Todynho organiza festa junina para seus amigos no Rio de Janeiro e seu look colorido chama a atenção. Veja a foto

A cantora Jojo Todynho caprichou na escolha do seu look para comandar a sua própria festa junina. Ela organizou uma celebração para seus amigos em um sítio no Rio de Janeiro e apareceu deslumbrante com um vestido todo colorido.

O modelito contou com decote ousadíssimo e foi feito com várias bandeirinhas coloridas coladas em toda a sua extensão. Para completar o visual, ela colocou sandálias de salto alto na cor vermelha.

Jojo revelou que se inspirou em um vestido usado pela ex-BBB Juliette Freire para uma festa junina. O evento teve cardápio inspirado nas comidas típicas desta época do ano. Porém, a festa teve poucos registros porque ela confiscou o celular de todo mundo para que pudessem curtir sem preocupações.

Jojo Todynho rebateu críticas

A cantora Jojo Todynho rebateu as críticas que recebeu por causa do seu novo corte de cabelo. "Eu quero deixar registrado aqui porque eu acho que vocês não entenderam. Eu sempre deixo essa mensagem: ‘Ah, eu não gostei de tal coisa’, mas você não tem que gostar. A nossa identidade, com o que a gente se identifica, vem da nossa personalidade. Eu não pedi a ninguém para elogiar ou comentar se gostou ou não gostou. Eu gostei, postei e ponto. A sua opinião, você guarda para você. Quando eu não gosto de alguma coisa, o que eu faço? Eu passo direto. Não vou simplesmente, no meu achismo, dar a minha opinião não pedida. Eu vou guardar para mim, não vou lá verbalizar isso. A pessoa não quer saber se eu gostei ou não gostei, ela não me perguntou”, afirmou ela.

Inclusive, ela rebateu os comentários sobre sua fama e a exposição na internet. "Vocês vêm com essa coisa de: ‘Você é figura pública e a gente não pode falar nada. Só quer ouvir elogio’. Mas nem elogio eu estou pedindo, não comenta nada. É simples assim. Eu tenho uma coisa chamada personalidade. ‘Ah, mas o cabelo loiro estava mais bonito’. Eu quis tirar o loiro, e daí? A vida é feita assim. As pessoas se incomodam com tudo, menos com a vida delas, como pode? Falam: ‘Ah Jojo, você é grossa’. Eu não tenho paciência nenhuma. Quem mandou ser figura pública? Foi deus que mandou, mas não te dá o direito de ir na minha timeline falar o que quiser. Se falar, vai ouvir. Eu sou barraqueira mesmo, com quem precisa e onde precisa. Não comente, fique quieto, guarde para você, eu não pedi”, afirmou.