Antonio Banderas é flagrado em hotel de luxo no Rio de Janeiro

Em passagem pelo Brasil, o ator espanhol Antonio Banderas foi fotografado ao admirar a vista da janela de um hotel de luxo no Rio de Janeiro

O ator Antonio Banderas já está no Brasil. O artista foi flagrado no hotel de luxo Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira, 2.

O artista foi fotografado pelos paparazzi ao ir até uma janela para admirar a vista da cidade maravilhosa. Ele está no país para cumprir uma agenda de compromissos profissionais.

Inclusive, Banderas deverá participar do Domingão com Huck no próximo final de semana. Isso porque ele foi convidado para fazer uma performance durante a final da Dança dos Famosos.

Vale lembrar que Antonio Banderas está com 63 anos de idade e é um ídolo do cinema internacional, com filmes de sucesso em seu currículo, como A Máscara do Zorro e A Pele Que Habito.

Antonio Banderas - Foto: Dilson Silva / AgNews

Antonio Banderas - Foto: Dilson Silva / AgNews

Agatha Moreira fez projeto com Antonio Banderas

A atriz Agatha Moreira está radiante desde que reencontrou Antonio Banderas para realizar um segundo trabalho ao lado do astro espanhol. Recentemente, a artista compartilhou em suas redes sociais alguns registros com o ator e prometeu grandes novidades ao público.

A namorada de Rodrigo Simas realizou uma nova campanha do perfume do astro. Em entrevista à Quem, ela comentou como foi trabalhar novamente com Banderas e não poupou elogios ao carisma do galã.

"Ele é maravilhoso, incrível, generoso, gente boa. Ele é muito legal, é realmente um profissional que eu sempre admirei e hoje, que conheço pessoalmente, admiro muito mais como pessoa. Sempre alegre, sempre de boa com todo mundo, muito educado, muito profissional. Aquela pessoa que todo mundo gosta de trabalhar, gosta de estar perto", declarou Agatha.