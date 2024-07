Como funciona a mente de uma pessoa com ansiedade? Especialista explica

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Leticia de Oliveira explica o funcionamento da mente de uma pessoa que tem ansiedade

Cada vez mais a ansiedade vem sendo discutida nas mais diferentes idades, no entanto, muitos ainda não sabem como funciona a mente de uma pessoa ansiosa. Pensando nisso, a CARAS Brasil conversou com a psicóloga Leticia de Oliveira, que explica a seguir como são os pensamentos de quem sofre com o quadro.

"A mente de uma pessoa com ansiedade é muito acelerada, ela pensa muitas coisas ao mesmo tempo e é superestimulável. Diante de qualquer estímulo, ela já está respondendo", explica a especialista. "É como se fosse um motor superaquecido."

Oliveira afirma que os múltiplos pensamentos podem ser sobre qualquer tema, e acontecem das mais variadas formas. Em diversos casos, as pessoas ansiosas também tendem a imaginar cenários e possibilidades futuras, em uma situação que pode ainda nem ter acontecido.

"Se passa uma propaganda de uma passagem aérea em promoção, por exemplo, ela já está pensando como ela vai fazer para viajar, que ela não tem o visto, já vai entrar na conta do banco e ver que está com saldo negativo, vai ficar preocupada e pensar que ela tem que trabalhar mais", acrescenta.

"Muitas pessoas ansiosas, além de pensar muito, criam muias hipóteses e, na maior parte das vezes, hipóteses negativas. Elas ficam tentando ter controle de algo que ainda não aconteceu", explica também a psicóloga.

Oliveira também diz que a ansiedade pode acontecer com crianças também. "Quando não sabemos nomear os nossos sentimentos, quando não sabemos que estamos tristes, com medo, com raiva, transformamos todos esses sentimentos em ansiedade."

Para ajudar neste quadro, é importante que a criança comece a aprender como reconhecer seus próprios sentimentos. "A criança precisa aprender a perceber os próprios sentimentos. Quanto mais a criança se conhece e percebe os próprios sentimentos, menos ansiedade ela vai ter."

