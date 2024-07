Duda Reis responde dúvidas de seguidores sobre gravidez: "Planejada”

Duda Reis anunciou a primeira gravidez e aproveitou o tempo livre para conversar com seus seguidores; a atriz está com 12 semanas de gestação

Após anunciar sua primeira gravidez, Duda Reis abriu uma caixinha de perguntas nesta quarta-feira, 03, para interagir com seus seguidores depois de toda emoção de mostrar a reação de sua família ao saber da gestação.

Nos Stories de seu Instagram, a atriz aproveitou um tempinho livre para agradeçer o carinho que tem recebido de seus seguidores, e começou a responder as dúvidas. Duda revelou que fará chá revelação, e que quer viver tudo o que tem direito com seu primeiro filho.

"Quero fazer de tudo possível. Vai ser esse mês, se Deus quiser. No final desse mês. Comecei a organizar tudo, vou atualizando vocês. Domingo a gente tem uma reunião presencial e eu vou contando pra vocês", começou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duda Reis (@dudareisb)

Duda também revelou que a gravidez foi planejada, e chegou a se emocionar quando falou que ouviu o coraçãozinho de seu filho pela primeira vez, ao lado de seu marido, o cabeleireiro, Eduardo Nunes. "Sempre tive o sonho de ser mãe, desde criança. Quando eu era criança, eu sonhava muito com uma criança, e eu tenho certeza que era o meu primeiro bebê. Era louco, porque quando eu cresci e sonhava com ela, eu sentia muita saudade. Estou muito feliz", contou.

"Esse dia ficou e vai ficar tatuado na minha vida. No dia que eu fiz o ultrassom, eu e o Eduardo, quando ouvimos o coraçãozinho do nosso bebê, e vimos aquela pessoinha com bracinho, perninha, cabecinha, barriguinha, eu senti o maior amor da minha vida. Um amor que eu nem consigo mensurar, que eu nem sabia que era possível existir", disse a atriz, emocionada.

Duda Reis anuncia primeira gravidez

Nesta terça-feira, 2, Duda Reis revelou que está à espera do primeiro filho, fruto do casamento com o empresário Du Nunes. Em sua conta no Instagram, a famosa compartilhou um vídeo em que mostra a sua reação ao ver o resultado positivo do teste de gravidez.

"É oficial: ESTOU GRÁVIDA. Estava tão ansiosa para contar essa novidade para vocês… que emoção, coração transbordando de alegria. Filho(a), você é a parte mais bonita da vida da mamãe e do papai, esperamos muito por você!", inicou ela na legenda da postagem. Ela também revelou que a descoberta aconteceu no dia 14 de maio.