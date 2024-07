Emocionada, Duda Reis anuncia primeira gravidez: "Parte mais bonita da vida"

Duda Reis está grávida! Nas redes sociais, a influenciadora compartilhou o momento em que descobriu que está à espera do primeiro filho com Du Nunes

Duda Reis está grávida pela primeira vez! Nesta terça-feira, 2, a influenciadora digital usou as redes sociais para anunciar que está esperando o primeiro filho com o cabeleireiro Du Nunes, com quem se casou em novembro do ano passado.

Em seu perfil oficial no Instagram, a nova mamãe publicou o vídeo do momento em que descobriu a gestação. "É oficial: ESTOU GRÁVIDA. Estava tão ansiosa para contar essa novidade para vocês… que emoção, coração transbordando de alegria. Filho(a), você é a parte mais bonita da vida da mamãe e do papai, esperamos muito por você!", inicou ela na legenda da postagem.

Ela também revelou que a descoberta aconteceu no dia 14 de maio. "Estou há 8 dias atrasada, e vou fazer (o teste). Estou nervosa", confessou. Na sequência, ficou boquiaberta e se emocionou. "Gente, eu jurava que não ia dar. Eu não acredito. Meu Senhor", celebrou.

Confira o momento na íntegra:

Duda Reis faz alerta sobre relacionamento abusivo

Depois de uma experiência traumática com um relacionamento, a influenciadora e atriz Duda Reis, fez da sua dor como forma de luta e hoje é uma ativista em prol das mulheres. Ela relembra que foi vítima de violência doméstica e faz alerta sobre relacionamento abusivo: "O abusador te afasta da sua rede de apoio".

Duda Reis passou a se dedicar e auxiliar outras mulheres após um relacionamento conturbado com o ex-noivo e cantor Nego do Borel. Em janeiro de 2021, ela o acusou por lesão corporal e outros crimes que se enquadram como violência doméstica.

“O abusador te afasta da sua rede de apoio, então você não vai ter clareza de percepção, então não vai conseguir enxergar. E muitas mulheres se sentem culpadas depois por não terem percebido os sinais. Mas a gente não pode se culpar dessa maneira", confessou em entrevista à jornalista Mari Palma, no vídeocast Na Palma da Mari.

"Você é condicionada a sentir culpa o tempo inteiro, então é uma coisa que você tem que tirar do seu cérebro, do seu subconsciente e que leva um tempo, entendeu? E com terapia e com uma rede de apoio em volta você consegue", complementa.