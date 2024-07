Nasce Helena, bebê que pode ser filha do jogador Neymar

Nasceu Helena, suposta filha de Neymar com Amanda Kimberlly. O craque já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, e Mavie, de oito meses

Ao que tudo indica, nasceu nesta quinta-feira, 4, Helena, bebê que pode ser filha de Neymar e Amanda Kimberlly. De acordo com o Portal Leo Dias, a pequena veio ao mundo no Hospital São Luiz Star, localizado em São Paulo.

Neymar já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, do seu relacionamento com Carol Dantas, e de Mavie, de oito meses, com Bruna Biancardi. De acordo com o jornalista, o jogador já foi visitar a suposta herdeira acompanhado pela mãe Nadine, pela irmã Rafaella e pelo primogênito Davi.

Helena pode ser fruto de uma breve relação que Neymar teve com Amanda Kimberlly no ano passado. Durante a gestação, a modelo paulistana optou por se resguardar e fez menos publicações nas redes sociais. No entando, a modelo fez questão de fazer um ensaio fotográfico para eternizar o barrigão e também mostrou o rostinho da filha do ultrassom.

Paizão

O jogador de futebol Neymar Jr. usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores uma foto fofíssima em família. Afastado dos campos por conta de uma lesão, o craque aproveitou o momento de descanso para curtir uma noite ao lado dos filhos.

Em seu Instagram oficial, Neymar publicou um registro encantador onde aparece dormindo com Davi Lucca, de 12 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Carol Dantas, e a pequena Mavie, de 8 meses, sua filha com Bruna Biancardi. "Bora ver TV? 3 minutos depois…", escreveu o atleta na legenda.

Encantados com o clique especial, diversos amigos famosos e admiradores do jogador deixaram mensagens carinhosas à família nos comentários da postagem. "Mas gente, família do ronca ronca", se divertiu Carol Dantas, mãe do primogênito de Neymar Jr. "Isso não tem preço", disse um seguidor. "O amor de um pai para um filho é incondicional, eterno, soberano! Que foto linda de ver", declarou outro.