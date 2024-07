Simaria revela saudade após cantar com Simone Mendes em show

Longe dos palcos desde o fim da dupla com Simone Mendes, a cantora Simaria emocionou os fãs ao aparecer de surpresa no show da irmã

A cantora Simaria agitou os fãs na noite de sábado, 6, ao aparecer de surpresa no show da irmã e ex-dupla Simone Mendes, junto com a sobrinha, Zaya. Após dois anos de separação, as duas emocionaram o público ao surgirem juntas novamente no palco.

Simaria, que decidiu prestigiar a apresentação de Simone em Goiânia, Goiás, fez questão de soltar a voz e cantou a música 'Meu violão e o nosso cachorro', um dos grandes sucessos da ex-dupla sertaneja. Ao longo do show, a artista, que está afastada dos palcos desde 2022, abriu o coração e se declarou aos fãs.

"Hoje eu vim assistir a minha irmã […] Eu estava com saudades de vocês, não quero ir embora", disse Simaria no palco. Nas redes sociais, diversos internautas se mostraram felizes com a surpresa da cantora e não esconderam a falta que sentem das duas cantando juntas.

"São irmãs! Laços eternos! Começaram juntas e não tem problema se cada uma seguir separadas! Que sejam felizes e selem a paz entre elas", declarou um fã no site X, antigo Twitter. "Simone e Simaria fizeram história juntas e ninguém pode mudar isso! GIGANTES!", disse outro. "Que coisa lindaaaaaa, espero que um dia a dupla volte", falou um terceiro.

E a SIMARIA que entrou no palco com a Simone Mendes aqui em Goiânia e elas cantaram alguns sucesso da dupla juntas pic.twitter.com/YDN5iHWBWC — Versinho (@VSertanejo) July 6, 2024

Simone rejeita proposta para substituir Eliana no SBT

No último final de semana, Eliana se despediu definitivamente do SBT. Segundo rumores dos bastidores, a diretora Daniela Beyruti teria considerado apenas um nome capaz de substituir a apresentadora: Simone Mendes. No entanto, a cantora sertaneja recusou a proposta e, agora, se manifestou através das redes sociais para revelar o motivo.

Para quem não acompanhou, a terceira filha de Silvio Santos e vice-presidente do SBT, compartilhou que pensou em alguém do ramo musical para preencher a vaga deixada pela loira na programação: "A primeira coisa que pensei quando a Eliana me disse os planos dela foi: 'O que colocar?'. Pensei em alguns nomes”, disse em entrevista ao F5.

Nas redes sociais, o burburinho ganhou destaque, e até Simone decidiu se manifestar. Em um comentário, a cantora confirmou que recebeu a proposta e, apesar de ter ficado contente, explicou que ainda não sente que é o momento certo para comandar seu próprio programa na televisão; confira mais detalhes!