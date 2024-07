Neymar Jr encanta ao mostrar momento fofo com os filhos

Que fofura! O jogador de futebol Neymar Jr. aproveitou uma noite especial em família ao lado dos filhos, Mavie e Davi Lucca; confira

O jogador de futebol Neymar Jr. usou as redes sociais na noite de terça-feira, 2, para compartilhar com os seguidores uma foto fofíssima em família. Afastado dos campos por conta de uma lesão, o craque aproveitou o momento de descanso para curtir uma noite ao lado dos filhos.

Em seu Instagram oficial, Neymar publicou um registro encantador onde aparece dormindo com Davi Lucca, de 12 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Carol Dantas, e a pequena Mavie, de 8 meses, sua filha com Bruna Biancardi. "Bora ver TV? 3 min depois…", escreveu o atleta na legenda.

Encantados com o clique especial, diversos amigos famosos e admiradores do jogador deixaram mensagens carinhosas à família nos comentários da postagem. "Mas gente, família do ronca ronca", se divertiu Carol Dantas, mãe do primogênito de Neymar Jr. "Isso não tem preço", disse um seguidor. "O amor de um pai para um filho é incondicional, eterno, soberano! Que foto linda de ver", declarou outro.

Recentemente, Bruna Biancardi contou aos seguidores que a pequena Mavie já consegue ficar em pé sozinha. Através dos stories do Instagram, a influenciadora digital dividiu um registro em que exibe a herdeira em pé enquanto brincava com a avó, Telma Fonseca Ribeiro.

Na legenda, ela se derreteu pelo crescimento da pequena: "Fiquei em pé com a vovó. Se Deus me permitir eu estarei em todos os avanços de sua vida. E pronta e alegre por todas as suas conquistas", escreveu a mamãe coruja.

Neymar se derrete em primeiro passeio de bicicleta da filha

O jogador de futebol Neymar Jr encantou os seguidores ao compartilhar um momento bastante especial em família. Através de seus stories no Instagram, o atleta filmou a filha, Mavie, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi, em seu primeiro passeio de bicicleta.

No vídeo publicado, a mamãe da pequena, de 8 meses, aparece filmando enquanto o jogador está ao lado, em outra bicicleta, segurando a herdeira. Esbanjando beleza e simpatia, Mavie surgiu com um chapéu para se proteger do sol.

"Primeiro passeio de bicicleta da Maviezinha", se derreteu Neymar Jr na legenda da postagem. Bruna Biancardi também dividiu com os fãs em sua rede social o mesmo registro do momento especial.