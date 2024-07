Eliezer explode o fofurômetro ao dançar com a filha, Lua: "Coisa linda"

O ex-BBB e influenciador digital Eliezer encantou os seguidores das redes sociais ao postar um vídeo dançando com a filha, Lua

O ex-BBB Eliezer explodiu o fofurômetro das redes sociais na tarde deste sábado, 6, ao postar um novo registro ao lado da filha, Lua, de 1 aninho. A menina é fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube.

No vídeo publicado no feed do Instagram, o papai coruja aparece dançando uma musiquinha infantil ao lado da herdeira, que mostrou roubou a cena ao mexer os bracinhos e pular no chão. "Foi aqui que pediram uma dancinha com papai?", questionou o influencer na legenda da publicação.

Os internautas ficaram encantados com a 'bagunça' entre papai e filha. "A carinha dela", observou uma seguidora. "Ela sorrindo, os dentinhos. Coisa linda", disse outra. "Muito fofinha e alegre a Lua", falou outra. "Quanto amor", escreveu uma fã. "Meus amores", se derreteu Viih Tube.

Vale lembrar que Eliezer e Viih estão à espera do segundo filho, que se chamará Ravi. Recentemente, A ex-sister revelou que teve um descolamento de placenta e precisou ficar em repouso. Felizmente, após um novo ultrassom, receberam a notícia de que a condição havia melhorado e ela já está liberada pelo médico.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eli (@eliezer)

Lago da mansão de Eliezer e Viih Tube é inspirado no de famoso

O influenciador Eliezer compartilhou recentemente em suas redes sociais que teve que refazer o jardim da mansão onde vive com Viih Tube, em São Paulo. Segundo ele, a empresa contratada para realizar o paisagismo não preparou o solo e, com isso, a drenagem da água estava errada. As plantas estavam morrendo e o lago enlamaçado.

Em entrevista ao GShow, ele detalhou o ocorrido e contou de onde veio a inspiração para o lago. "Fiquei muito bravo, paisagismo é uma coisa cara e não entendia nada. Contratei uma empresa e deixei eles fazerem. Acabou o trabalho deles, fomos morar na casa, e as plantas estavam morrendo, comecei a perder o jardim. Queria entender o que estava acontecendo e chamei outra empresa. Eles foram ver o solo e comecei a entender. Não teve o preparo do solo, uma drenagem. Teve que refazer todo o jardim", contou ele. Saiba mais!