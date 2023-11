Duda Reis se casa com o cabeleireiro Eduardo Nunes em cerimônia intimista

Com cerimônia intimista e super chique, a atriz Duda Reis se casa com o cabeleireiro Eduardo Nunes no interior de São Paulo; confira!

Nesta tarde de segunda-feira, 27, a atriz e influenciadora digital Duda Reis se casou com o cabeleireiro Eduardo Nunes no interior de São Paulo. A cerimônia intimista e super chique aconteceu ao ar livre em Porto Feliz, no interior de São Paulo.

No casamento, a noiva apostou em um vestido curto, com detalhes em bordados e pedrarias discretas, além de um laço na cabeça. Já o noivo apostou em um terno azul claro, para combinar com a estética diurna do evento. Através de suas redes sociais, o casal compartilhou alguns momentos de seu dia especial com seus seguidores.

Em seu Instagram, o cabeleireiro compartilhou vários registros publicados por amigos do momento em que ele trocou o "sim" com sua esposa. A cerimônia foi realizada no jardim, com vista para a piscina e uma imensidão de campos verdes. O altar foi decorado com muitas plantas e flores brancas, tornando o ambiente delicado.

Já a atriz compartilhou uma foto de seu look e mostrou como estava deslumbrante como noiva. Ao exibir sua maquiagem impecável e vestido perfeito, Duda escreveu: "27/11/2023. Esposa para toda vida". Nos comentários, seus seguidores celebraram sua união. "Lindíssima! Parabéns", "Uma verdadeira princesa", disseram.

Duda Reis e Eduardo Nunes assumiram seu relacionamento para o público em julho do ano passado, embora eles já tinham ficado juntos anteriormente em 2021. A atriz já passou por outros namoros com famosos, incluindo seu polêmico envolvimento com o cantor Nego do Borel, além de um curto affair com André Luiz Frambach, noivo de Larissa Manoela.

Confira os detalhes do casamento:

Duda Reis abre o jogo sobre seu relacionamento com Eduardo Nunes

Em entrevista à CARAS Brasil em junho, a atriz Duda Reis contou que sabia que seu marido, o cabeleireiro Eduardo Reis, era o amor de sua vida desde o início da relação. "Eu tenho certeza que é um encontro de outras vidas, a gente fala isso. Quando eu conheci ele, já sentia familiaridade, parece que eu já conhecia. E hoje, eu falo que realmente conheço essa pessoa", disse ela.

Na ocasião, ela também confessou que a sua união aconteceu através de um desejo que se tornou realidade. "A última vez que eu fui para a Disney, foi no ano passado, com uma das minhas melhores amigas. Estava em uma fase que eu estava um pouco desacreditada. É bem clichê, mas naquele show de fogos, a música começava com uma tradição falando: 'Faça um pedido para a estrela'. E eu fiz, falei: 'Quer saber? A música está pedindo, eu vou fazer'. É um lugar mágico, de sonhos, que as pessoas saem transformadas. A gente cresce com a Disney e com esse sonho. Eu falei: 'Disney, se você tem uma magia, uma força energética ou espiritual, a próxima vez que eu voltar aqui vai ser com o homem da minha vida. E a próxima vez que eu voltei, foi com o Eduardo", afirmou.

