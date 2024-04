Anderson Leonardo teve affair com outro homem. Relembre quando ele assumiu

Anderson Leonardo foi envolvido em uma polêmica quando um assunto íntimo veio à público e ele se pronunciou em entrevistas

O cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, precisou fazer uma revelação sobre sua vida pessoal alguns anos antes de sua morte. Em 2021, ele revelou que era bissexual. A revelação foi feita quando ele foi acusado de abuso sexual contra um influencer.

Na época, Anderson Leonardo negou que tenha abusado do rapaz, mas confirmou que eles tiveram um relacionamento consensual. Em uma live com o jornalista Betoh Cascardo, ele falou sobre as acusações e o caso com o rapaz.

"Foi uma vez. Mas nessa vez que aconteceu, eu falei: 'Vou tirar essa dúvida logo. Se for bom...'. Vou casar com ele, faz de mim o que quiser. Quer falar que sou gay? [Pode falar] Sou bay, bi, tri, hepta... Não estou nem aí. Como diz a música: 'eu quero amor, não quero cilada'", disse ele, e completou: "Comi? Comi. Mas comi consensualmente. Não estuprei".

O vocalista prestou depoimento na delegacia na época e também falou com a equipe do telejornal RJTV. "Aconteceu tudo consensual, foi tudo permitido. Essa acusação de estupro eu nego. A galera vai ver que é verdade que aconteceu, sim, uma coisa entre eu e ele, mas tudo permitido", afirmou.

Anúncio da morte de Anderson Leonardo

O cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, faleceu aos 51 anos de idade nesta sexta-feira, 26. A morte dele foi anunciada por sua equipe por meio de um post no Instagram do grupo musical.

"Nosso guerreiro ANDERSON LEONARDO lutou bravamente, mas infelizmente foi vencido pelo câncer, mas será sempre lembrado por toda família, amigos e sua imensa legião de fãs, por sua genialidade, força e pelo amor aos palcos e ao MOLEJO. Sua presença e alegria era uma luz que iluminava a vida de todos ao seu redor, e sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida, nós te amamos", informaram.

Anderson Leonardo estava internado há algumas semanas e foi levado para a UTI nesta semana. O quadro de saúde dele era considerado gravíssimo.

O artista lutava contra as complicações de um câncer na região inguinal, que foi diagnosticado em 2022. Ele fez tratamento com imunoterapia e medicações.