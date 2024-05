Madonna faz doação milionária para ajudar vítimas do Rio Grande do Sul, diz colunista

Após show memorável no Rio de Janeiro, Madonna doou valor milionário para ajudar vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, diz colunista

Após uma passagem histórica pelo Brasil, Madonna não apenas deixou sua marca nos palcos, mas decidiu auxiliar as vítimas das enchentes e desabamentos no Rio Grande do Sul. A Rainha do Pop teria feito uma doação milionária ao estado, afetado por fortes temporais e alagamentos.

Segundo a coluna de Erlan Bastos, do portal Em Off, a cantora doou o valor de R$ 10 milhões. Optando por manter a doação em sigilo, a quantia desembolsada corresponde a mais de 50% do cachê que ela recebeu para se apresentar na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Vale lembrar que no último sábado, 4, a artista levou 1,6 milhões de pessoas às ruas da cidade para prestigiar o show gratuito de encerramento de sua turnê. O espetáculo celebrou os 40 anos de carreira de Madonna.

De acordo com o jornal O Globo, o show foi produzido com um custo total de R$ 60 milhões, dos quais a cantora teria recebido apenas R$ 17 milhões como cachê, enquanto o restante foi destinado à logística e estrutura do evento.

É relevante mencionar que, dos R$ 60 milhões investidos na viabilização do evento, tanto a Prefeitura quanto o Estado do Rio de Janeiro contribuíram com R$ 110 milhões cada. Os R$ 40 milhões restantes foram provenientes de um banco e uma marca de bebidas, os patrocinadores oficiais do evento. Estima-se que o retorno financeiro para o Rio de Janeiro tenha alcançado a marca de R$ 300 milhões.

Madonna faz post de agradecimento ao Brasil

Madonna arrastou 1,6 milhão de pessoas para as areias da praia de Copacabana e deixou o público boquiaberto com seu show final da "Celebration Tour", que aconteceu na noite do último sábado, 4. Após o espetáculo histórico, a diva pop foi às redes sociais agradecer ao Brasil e para isso usou um vídeo da participação de Pabllo Vittar na apresentação.

"Coloque a culpa no Rio. Obrigada, Brasil!", escreveu Madonna na legenda do post. A drag queen brasileira participou de um momento de exaltação ao Brasil, em que imagens de brasileiros importantes apareceram em um telão, e uma bateria formada por ritmistas mirins de escolas de samba do Rio de Janeiro acompanharam Madonna em "Music".

No telão, imagens de Gilberto Gil, Mano Brown, Marina Silva, Paulo Freire e Erika Hilton eram exibidas, enquanto Pabllo Vittar e Madonna dançavam com a bandeira brasileira.